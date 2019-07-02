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Тюменская спортсменка завоевала золотую медаль мировой серии по паратриатлону

2 июля 2019, 06:59
Фото: Федерация триатлона России
Тюменка Анна Плотникова вернулась с заключительного этапа мировой серии по паратриатлону в канадском Монреале с золотой медалью. Всего в спортивном состязании приняли участие 70 спортсменов из 19 стран.
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Тюмень

По словам старшего тренера сборной команды России по паратриатлону Марины Никитиной, в настоящее время в Монреале идет отбор на XVI Паралимпийские игры 2020 года.

В зачет каждого спортсмена пойдут три лучших результата, показанные в этот период на чемпионате мира, Европы, этапах мировой серии и этапах Кубка мира. Таким образом Анна Плотникова является явным фаворитом на возможность попасть в сборную России для участия в паралимпиаде, которая пройдет этим летом в Токио.

Анна Плотникова в 2019 году стала победителем международных соревнований в Италии, а за год до этого тюменка завоевала золото чемпионата мира, а до этого - серебро чемпионата Европы.

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