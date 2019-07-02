Тюменская спортсменка завоевала золотую медаль мировой серии по паратриатлону

В зачет каждого спортсмена пойдут три лучших результата, показанные в этот период на чемпионате мира, Европы, этапах мировой серии и этапах Кубка мира. Таким образом Анна Плотникова является явным фаворитом на возможность попасть в сборную России для участия в паралимпиаде, которая пройдет этим летом в Токио.