Тюменская спортсменка завоевала золотую медаль мировой серии по паратриатлону

По словам старшего тренера сборной команды России по паратриатлону Марины Никитиной, в настоящее время в Монреале идет отбор на XVI Паралимпийские игры 2020 года.
В зачет каждого спортсмена пойдут три лучших результата, показанные в этот период на чемпионате мира, Европы, этапах мировой серии и этапах Кубка мира. Таким образом Анна Плотникова является явным фаворитом на возможность попасть в сборную России для участия в паралимпиаде, которая пройдет этим летом в Токио.
Анна Плотникова в 2019 году стала победителем международных соревнований в Италии, а за год до этого тюменка завоевала золото чемпионата мира, а до этого - серебро чемпионата Европы.