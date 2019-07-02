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На тюменских пешеходных переходах появились надписи «Сними наушники»

2 июля 2019, 04:28
Фото: pixabay.com
Волонтеры из Тюмени креативно подошли к вопросу безопасности на дорогах и попросили пешеходов снять наушники, чтобы слышать проезжающий транспорт и звуковые сигналы.
Сюжет
Тюмень

Подростки из волонтерского отряда тюменского центра профилактики и реабилитации не только нанесли перед пешеходными переходами надписи «Сними наушники», но и рассказывали пешеходам о том, для чего это необходимо делать.

По их словам, не стоит использовать наушники и другие современные гаджеты при переходе проезжей части. Кроме того, необходимо прерывать телефонные разговоры и отключать музыку перед тем, как вы собрались перейти дорогу.

Надписи «Сними наушники» активисты волонтерского отряда «Экшн» нанесли перед пешеходными переходами, которые ведут к Цветному бульвару, популярному месту отдыха горожан.

Подобная мера должна привлечь внимание пешеходов к соблюдению норм поведения на дороге.

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#Новости#Волонтеры#Тюменская область#Дороги#Безопасность#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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