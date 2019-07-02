На тюменских пешеходных переходах появились надписи «Сними наушники»

Подростки из волонтерского отряда тюменского центра профилактики и реабилитации не только нанесли перед пешеходными переходами надписи «Сними наушники», но и рассказывали пешеходам о том, для чего это необходимо делать.
По их словам, не стоит использовать наушники и другие современные гаджеты при переходе проезжей части. Кроме того, необходимо прерывать телефонные разговоры и отключать музыку перед тем, как вы собрались перейти дорогу.
Надписи «Сними наушники» активисты волонтерского отряда «Экшн» нанесли перед пешеходными переходами, которые ведут к Цветному бульвару, популярному месту отдыха горожан.
Подобная мера должна привлечь внимание пешеходов к соблюдению норм поведения на дороге.