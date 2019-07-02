На ТКАД в районе Московской транспортной развязки меняют дорожный асфальт

30 июня в Тюмени открыли движение по развязке по улице Монтажников. Дорожный объект будет иметь круговое движение, а над кольцом разместится эстакада. В 2020 году строители соединят развязку с жилыми кварталами, это должно повысить транспортную доступность новых микрорайонов Тюмени.