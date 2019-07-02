На ТКАД в районе Московской транспортной развязки меняют дорожный асфальт

По информации чиновников, замена дорожного полотна проходит в соответствии с нацпроектом качественных дорог. Владельцев транспортных средств просят с пониманием отнестись к данным затруднениям. Отмечается, что большая часть работ будет проводиться ночью.
Между тем горожане в соцсетях сообщают, что днём 2 июля на данном участке возникла большая пробка до трёх километров.
30 июня в Тюмени открыли движение по развязке по улице Монтажников. Дорожный объект будет иметь круговое движение, а над кольцом разместится эстакада. В 2020 году строители соединят развязку с жилыми кварталами, это должно повысить транспортную доступность новых микрорайонов Тюмени.
В Тюменской области реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он предусматривает ремонт региональных и муниципальных автотрасс, а также проезжей части в военных городках.
Особое внимание дорожные рабочие уделяют снижению очагов аварийности на шоссе. Для этого на трассах внедряют интеллектуальные системы управления движением. Уже скоро тюменские автомагистрали станут намного комфортнее и безопаснее для передвижения.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года