До конца года в Тюменской области расселят несколько десятков аварийных домов

Еще одной темой обсуждения стали дороги. До конца текущего года в Тюмени планируют построить более 36 километров дорог и более двух километров тротуаров. На улицах Менделеева, Ванцетти и некоторых других - обустроят ливневую канализацию
В этом году в Тюмени планируют заменить более 27 километров сетей водоснабжения. К настоящему моменту уже реконструировано семь сооружений, а также завершено строительство сливной станции.
В ближайшие два года в областной столице проведут капитальный ремонт в 800 многоквартирных домах.