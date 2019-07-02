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До конца года в Тюменской области расселят несколько десятков аварийных домов

2 июля 2019, 04:38
Фото: pixabay.com
В текущем году из ветхих и аварийных домов расселят 283 жильцов, в программу попали почти 80 домов. Об этом было заявлено на совещании в администрации Тюмени под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора.

Еще одной темой обсуждения стали дороги. До конца текущего года в Тюмени планируют построить более 36 километров дорог и более двух километров тротуаров. На улицах Менделеева, Ванцетти и некоторых других - обустроят ливневую канализацию

В этом году в Тюмени планируют заменить более 27 километров сетей водоснабжения. К настоящему моменту уже реконструировано семь сооружений, а также завершено строительство сливной станции.

В ближайшие два года в областной столице проведут капитальный ремонт в 800 многоквартирных домах.

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#Новости#Александр Моор#Тюменская область#Дороги#Аварийное жилье#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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