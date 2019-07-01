В Тюмени на доступную среду выделили меньше, чем доход директора депздрава

Отчаявшись добиться правды на родине, Андрей Романов, инвалид II группы записал на английском языке видеообращение к Дональду Трампу. Романова не устраивает отношение местных властей к правам инвалидов для которых нет доступной среды.
Узнав из СМИ о поступке Романова, региональный департамент здравоохранения был вынужден прокомментировать ситуацию. Выяснилось, что на 2019 год из областного бюджета выделено 450 тысяч рублей. Они пойдут на обустройство доступной среды для инвалидов в учреждениях здравоохранения. При том, что зарплата директора регионального департамента здравоохранения за 2018 год составляла в среднем 650 тысяч рублей в месяц.
Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина прокомментировала ситуацию с доступной средой для инвалидов: «В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» из областного бюджета выделено 450 тысяч рублей. Работы предусмотрены на семи объектах. После завершения работ 140 объектов здравоохранения в регионе будут доступны и частично доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения, что составит 75% от общего количества приоритетных объектов. Таких в сфере здравоохранения — 187».
Андрей Романов проинспектировал более десятка лечебных и аптечных учреждений и практически везде они лишены приспособлений для людей с ограниченными возможностями. По словам инвалида, доступной среды в той или иной степени нет в 14-й и 4-й тюменских поликлиниках. В 4-й поликлинике — в корпусе на улице Индустриальной, а также ряде медицинских учреждений в поселке Патрушево, в частности в ОБИЛ.
«Наш город» поинтересовался у Андрея Романова, есть ли реакция на его обращение в адрес президента США Дональда Трампа.
«Реакции Трампа пока нет, но были публикации в американских СМИ. Власти говорят, что они вводят по сотне в год объектов с доступной средой, но по факту их количество не уменьшается. Объектов, где нет доступной среды для инвалидов, их вообще не должно быть. Мы в своих обращениях дошли до самого президента, но он отправил наше письмо обратно в правительство Тюменской области. А там говорят, что у нас все хорошо, у нас нет недостатков», — уточнил Андрей Романов.
Инвалид II группы рассказал «Нашему городу» какие медицинские учреждения он считает недоступными или малодоступными для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Когда я инспектировал поликлиники, то пять точно объектов нашел без доступной среды. Это 14-я поликлиника, психоневрологический диспансер, в 4-й поликлинике, там тоже есть вопросы, это которая на улице Индустриальной. Там даже нет воды, я попросил, а мне сказали, давайте вам нальем в стаканчик. Она должна стоять в кулере, в холле. И кнопка вызова персонала находится на пандусе выше положенного и инвалиду-колясочнику до нее не дотянуться», — рассказал Андрей Романов.
Ранее «Наш город» обращал внимание на то, что тюменские аптеки не доступны для людей с ограниченными возможностями. С такой же проблемой столкнулся Андрей Романов, инвалид II группы. Тюменец не смог оперативно попасть в аптеку за нитроглицерином и просил помощи у прохожих.
«Ехал в автобусе и почувствовал ухудшение состояния здоровья, стало плохо с сердцем, приступ стенокардии. Решил выйти на остановке, знаю, что рядом есть две аптеки. Кто знает, что такое стенокардия меня поймет, не то, что шагать, но и дышать практически невозможно», — рассказывает Романов.
С большим трудом тюменец дошел до ближайшей аптеки, но подняться по крутым ступеням без помощи он не смог. Из-за отсутствия обязательной кнопки вызова, Романов обратился к прохожим. Проходящий мимо тюменец вызвал фармацевта, который дал лекарство на улице.
После инцидента тюменский «ревизорро» Андрей Романов решил проверить на доступность остальные аптеки в округе. Под прицел общественника попали фармацевты той же сети, где не было кнопки вызова.
«Аптека „Вита“, та же торговая сеть. Также никакой доступности нет, кнопок вызова нет. Как в приоритет здоровью и жизни человека ставить доход аптек? За счет доступности среды для инвалидов?», — задается вопросом Андрей Романов.
Романов задается вопросом, почему городские власти выдают разрешения на открытие аптек, которые не оборудованы элементарными кнопками вызова.
«Какой контроль вы ведете, если не можете посмотреть даже за аптеками. Департамент социального развития говорит о том, что за всеми объектами социальной инфраструктуры осуществляется контроль. И где он? Почему функцию надзорных органов должны брать на себя инвалиды? Почему я должен делать их работу?», — спрашивает Андрей Романов.
В департаменте здравоохранения уточнили, что в медицинских учреждениях, где полное приспособление под условия «доступной среды» невозможно в силу конструктивных особенностей здания и больших финансовых затрат, проводится обучение медперсонала по оказанию ситуационной помощи и сопровождения пациентов.