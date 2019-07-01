В Тюмени на доступную среду выделили меньше, чем доход директора депздрава

«Реакции Трампа пока нет, но были публикации в американских СМИ. Власти говорят, что они вводят по сотне в год объектов с доступной средой, но по факту их количество не уменьшается. Объектов, где нет доступной среды для инвалидов, их вообще не должно быть. Мы в своих обращениях дошли до самого президента, но он отправил наше письмо обратно в правительство Тюменской области. А там говорят, что у нас все хорошо, у нас нет недостатков», — уточнил Андрей Романов.