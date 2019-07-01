Ural Music Night: давка, алкоголь, отмены концертов, свобода

Вернемся к выступлениям. Народ скандировал «Хаски» еще до его появления в то время, когда на сцене были совершенно другие исполнители. Порой возгласы с призванием рэпера были громче самих песен. Но затем собравшиеся успокоились. Это была бомба замедленного действия, которая активировалась, когда Хаски ворвался на сцену с песней «Пуля-дура». Теперь людей никак нельзя было остановить. На следующих песнях пацаны стали слэмиться. Из-за этого спровоцировалась давка и толкотня. Зрители словили экстаз. Казалось, что площадка не выдерживает такого наплыва людей.