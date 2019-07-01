Ural Music Night: давка, алкоголь, отмены концертов, свобода

Ural Music Night проводился в четвертый раз. В этот раз он собрал 2500 тысяч артистов на 80 площадках, а фестиваль, по разным данным, посетило около 300 тысяч человек.
Особое внимание было привлечено к главным звездам UMN. Площадка, на которой выступала группа Little Big, была полностью забита людьми. Кто-то даже умудрялся залезать на деревья.
Между собравшимися из-за этого возник даже диалог:
– Ветка сломается, ты будешь отвечать за людей?
– Мы из таких в детстве дома строили. Не сломается.
Стоит отметить, что все-таки ветка отвалилась, но другая, более тонкая, – никто не пострадал.
Те, кто не мог обосноваться на деревьях, продирались сквозь толпу. Где-то там обосновались женщины или с колясками, или просто с маленькими детьми. Все дошло до того, что выступление рейв-группы останавливали несколько раз. В эти перерывы солист Илья Прусикин просил сделать коридор, так как одна из зрительниц «сломала ногу», затем певец сообщал о потерявшихся детях, которых ждут их родители у определенного места.
Кто-то пытался выйти из площадки с возгласами «Ужас». Однако, что именно подразумевалось под этим, непонятно – якобы плохой звук, толкучка среди зрителей, духота из-за тесноты? Вопрос остался без ответа.
Но люди пытались отрываться. Группа молодых парней, вдалеке от сцены, организовала маленький слэм, другие подпевали во все горло песни. Но все это выглядело не синхронно.
Тем не менее, Little Big управился в положенный час, а зрители покинули площадку в течение пяти минут. До Хаски и до скандала оставалось порядка трех часов. А на «Исеть-парк», где все и произошло, начинала петь омская группа ГРОТ.
Екатеринбург был забит людьми, а магазины очередями. Объявления, гласящие, что 28 июня продажа алкоголя запрещена, не имела никакого значения. В мусорках и рядом валялись бутылки из-под пива.
За минут 40 до выступления Хаски зрители были уже в возбужденном состоянии от ожидания рэп-исполнителя. Люди умудрялись разливать в пластиковые стаканчики, предположительно, алкоголь и распивать его. На входе в площадку охрана, по наблюдениям, не предпринимала особых усилий для досмотра содержимого у проходящих. Об этом чуть ниже.
Вернемся к выступлениям. Народ скандировал «Хаски» еще до его появления в то время, когда на сцене были совершенно другие исполнители. Порой возгласы с призванием рэпера были громче самих песен. Но затем собравшиеся успокоились. Это была бомба замедленного действия, которая активировалась, когда Хаски ворвался на сцену с песней «Пуля-дура». Теперь людей никак нельзя было остановить. На следующих песнях пацаны стали слэмиться. Из-за этого спровоцировалась давка и толкотня. Зрители словили экстаз. Казалось, что площадка не выдерживает такого наплыва людей.
Спустя несколько минут концерт был остановлен. Ведущие попросили покинуть пространство левее от сцены, где расположена сцена. Но Хаски не стал ждать, а продолжил петь. Однако спустя еще несколько минут музыку у исполнителя отключили. Ведущие вышли с заявлением, что концерт остановлен, и стали объяснять зрителям, как покинуть площадку.
Но люди сначала не послушались требования. Начался гул, скандировали «ЛСП», показывали непристойные выражения. Не обошлось, конечно, и без оскорблений и посылания куда подальше.
В этот же момент произошло и самое неожиданное – группа людей зажгла фальшфайера (или просто файеры). Конечно, если до этого еще и были минимальные шансы на продолжения концерта, то после такого перформанса все они накрылись медным тазом. В этой ситуации возникает множество вопросов от «зачем они это пронесли?» и заканчивая «как охрана умудрилась пропустить их с такой пиротехникой?».
Еще какое-то время люди не уходили с площадки и продолжали свои возгласы. К счастью, в массовые беспорядки это не переросло. Уже затем на входе к площадке стали слышны песни под гитару.
Люди жаловались, что специально приехали из других городов, чтобы послушать хедлайнеров. В таких разговорах несколько раз был слышен и город Тюмень.
В разных местах люди скапливались и через колонки слушали песни ЛСП. Они танцевали и пели, словно и не было всего этого скандала. Сам Олег ЛСП после случившегося опубликовал пост, в котором обозначил, что виной всему плохая организация.
Сложно сделать какой-то определенный вывод по фестивалю. С одной стороны, куча всевозможных площадок с разными по жанрам исполнителей; отсюда и плюрализм выбора у людей. С другой – беспорядки, мусор, малое количество туалетов, давки.
Но можно точно сказать, что всю ночь над небом Екатеринбурга веяло чувством свободы.