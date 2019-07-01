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Экологи из Тюмени предложили создать онлайн-систему контроля чистоты воздуха

1 июля 2019, 04:45
Фото: pixabay.com
Тюменские представители партийного проекта «Чистая страна» обратились к федеральным властям с инициативой. Они предлагают создать в городах с населением более 100 тыс. человек информационно-аналитическую систему качества атмосферного воздуха.
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Тюмень

По словам специалистов, подобная система сделала бы возможным автоматическое отслеживание и контроль за вредными выбросами. Кроме того, результаты мониторинга экологи предлагают публиковать в Интернете в открытом доступе.

Еще одно предложение тюменских экологов - увеличение количества метеорологических постов в городах. Необходимость в этом уже ощущается в областной столице. Они пояснили, что город растет и состояние воздуха в различных районах города нуждается в повышенном контроле.

Именно это и послужило причиной того, что активисты выступили с инициативой внесения изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды».

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#Новости#Тюменская область#Экология#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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