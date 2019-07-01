Экологи из Тюмени предложили создать онлайн-систему контроля чистоты воздуха

По словам специалистов, подобная система сделала бы возможным автоматическое отслеживание и контроль за вредными выбросами. Кроме того, результаты мониторинга экологи предлагают публиковать в Интернете в открытом доступе.
Еще одно предложение тюменских экологов - увеличение количества метеорологических постов в городах. Необходимость в этом уже ощущается в областной столице. Они пояснили, что город растет и состояние воздуха в различных районах города нуждается в повышенном контроле.
Именно это и послужило причиной того, что активисты выступили с инициативой внесения изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды».