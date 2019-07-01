nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бывший гендиректор «Сибинформбюро» не верит в медиабизнес Тюмени

1 июля 2019, 12:55
Фото: ok.ru
Олег Налобин ушел с поста главы АНО «Центр развития регионального телевидения и радио». Между тем, он учредил ООО «Маркетинг центр» и намерен заниматься рекламой и фильмами.
Сюжет
Тюмень

С 25 июня пост руководителя АНО занимает гендиректор медиахолдинга «Сибинформбюро» Павел Девайкин.

Отметим, что августе 2018 Девайкин сменил Налобина в правительственном медиахолдинге. В марте по улице Харьковская, 59 был зарегистрирован ООО «Маркетинг центр». Основным видом работ организации Олега Налобина являются рекламные услуги и производство фильмов.

Между тем Налобин отмечает, что в настоящее время не занимается телевизионной деятельностью. Он ушел с поста руководителя АНО из-за того, что «не верит больше в телевидение». На данный момент в Тюменской области запущена работа цифровых телеканалов, но рынок постепенно «схлапывается» и сжимается.

Материалы по теме
Смена власти в Тюмени: «Сибинформбюро» поменяло руководителя
#Новости#Медиахолдинги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25