Бывший гендиректор «Сибинформбюро» не верит в медиабизнес Тюмени

С 25 июня пост руководителя АНО занимает гендиректор медиахолдинга «Сибинформбюро» Павел Девайкин.
Отметим, что августе 2018 Девайкин сменил Налобина в правительственном медиахолдинге. В марте по улице Харьковская, 59 был зарегистрирован ООО «Маркетинг центр». Основным видом работ организации Олега Налобина являются рекламные услуги и производство фильмов.
Между тем Налобин отмечает, что в настоящее время не занимается телевизионной деятельностью. Он ушел с поста руководителя АНО из-за того, что «не верит больше в телевидение». На данный момент в Тюменской области запущена работа цифровых телеканалов, но рынок постепенно «схлапывается» и сжимается.