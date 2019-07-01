Бывший гендиректор «Сибинформбюро» не верит в медиабизнес Тюмени

Между тем Налобин отмечает, что в настоящее время не занимается телевизионной деятельностью. Он ушел с поста руководителя АНО из-за того, что «не верит больше в телевидение». На данный момент в Тюменской области запущена работа цифровых телеканалов, но рынок постепенно «схлапывается» и сжимается.