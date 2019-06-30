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Фестиваль для «трудных» подростков пройдет в Тюмени 5 июля

30 июня 2019, 06:54
Фото: pixabay.com
В пятницу, 5 июля, в областной столице состоится фестиваль для «трудных» подростков. Его проведет Тюменский областной центр профилактики и реабилитации. Мероприятие состоится на базе координатора проекта.
Сюжет
Тюмень

В департаменте социального развития Тюменской области пояснили, что подростков, которые находятся в конфликте с законом, в том числе склонных к употреблению запрещенных веществ, специалисты центра стараются привлечь к полезной деятельности, в том числе найти для них занятие по душе.

В рамках фестиваля специалисты, которые примут участие в социальном проекте, получившим название «Содействие» и помогающим найти правильную дорогу в жизни «трудным» подросткам, смогут принять участие в различных мастер-классах, также для них будут организованы информационно-консультативные пункты.

При этом тюменские «трудные» подростки в рамках фестиваля получат опыт занятий по интересам, спортивных игр и творчества.

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