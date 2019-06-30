Фестиваль для «трудных» подростков пройдет в Тюмени 5 июля

В департаменте социального развития Тюменской области пояснили, что подростков, которые находятся в конфликте с законом, в том числе склонных к употреблению запрещенных веществ, специалисты центра стараются привлечь к полезной деятельности, в том числе найти для них занятие по душе.
В рамках фестиваля специалисты, которые примут участие в социальном проекте, получившим название «Содействие» и помогающим найти правильную дорогу в жизни «трудным» подросткам, смогут принять участие в различных мастер-классах, также для них будут организованы информационно-консультативные пункты.
При этом тюменские «трудные» подростки в рамках фестиваля получат опыт занятий по интересам, спортивных игр и творчества.