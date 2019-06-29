В Тюмени откроется детсад для малышей от 1 месяца

При этом запись малышей в новое учреждение планируется начать осенью 2019 года. Ясельный сад будет одним из немногих в России в рамках действия региональной программы распределения детей дошкольного возраста.
Строительство объекта осмотрели чиновники Тюменской области. Здание будет третьим корпусом детсада № 183. Помимо новорожденных ребят до 1 года здесь откроется 13 групп для детей до 7 лет.
С 1 июля открывается запись в два новых детских сада в Тюменской слободе и в районе Туры. С помощью системы «Электронный детский сад» и портал госуслуги родители малышей могут подать заявку на запись своего ребенка.