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В Тюмени откроется детсад для малышей от 1 месяца

29 июня 2019, 09:57
Фото: pixabay.com
В Тюмени на улице Мурманской, 19 в этом году появится детский сад, который будет принимать детей от 1 месяца до 1 года. Планируется реализовать опыт некоторых регионов страны с разделением младенцев на определенные группы.
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Тюмень

При этом запись малышей в новое учреждение планируется начать осенью 2019 года. Ясельный сад будет одним из немногих в России в рамках действия региональной программы распределения детей дошкольного возраста.

Строительство объекта осмотрели чиновники Тюменской области. Здание будет третьим корпусом детсада № 183. Помимо новорожденных ребят до 1 года здесь откроется 13 групп для детей до 7 лет.

С 1 июля открывается запись в два новых детских сада в Тюменской слободе и в районе Туры. С помощью системы «Электронный детский сад» и портал госуслуги родители малышей могут подать заявку на запись своего ребенка.

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#Новости#Детсады#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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