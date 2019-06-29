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Только в 1 из 5 куриных паштетов достаточное количество мяса и нет крахмала

29 июня 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Росконтроль провел проверку куриных паштетов. Для исследования были взяты образцы продаваемые в российских магазинах.

Эксперты отмечают, что в нескольких образцах содержание мяса было минимальным, в составе продуктов обнаруживали ДНК свиней и большое количество крахмала.

Были изучены пять образцов: Argeta, «Каждый день», Setra, «Главпродукт», Hungrow. Выяснилось, что в первых трёх представленных продуктах количество мяса минимально. В брендах Главпродукт и Hungrow его количество было «умеренным».

В составе Hungrow был обнаружен говяжий жир, свинина, соевая мука, примеси растительных жиров и другие не указанные в составе ингредиенты. Лучшим эксперты признали паштет «Главпродукт».

24 июня Росконтроль провел исследование говяжьих сарделек. В результате 6 из 7 имели нарушения в части состава продукции.

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#Новости#Продукты#Мясо#Александр Мязин#Общество
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