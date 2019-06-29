Против экс-владельца Уралтрансбанка возбуждено дело за злоупотребление полномочиями

По данным временной администрации кредитного учреждения, он может быть причастен к выводу активов на сумму 1,4 млрд рублей. На данный момент АСВ руководит восстановлением банка.
Срок предварительного следствия продлен до 15 июля. В качестве потерпевшего значится Уралтрансбанк. Более того, АСВ усматривает признаки покушения на хищение денег путем предоставления заведомо недостоверных сведений.
ЦБ РФ в октябре прошлого года заподозрил вывод активов из кредитного учреждения в размере 1,4 млрд рублей. 20 декабря 2018 года кредитное учреждение признано банкротом. В конце марте 2019 года АСВ обнаружило в банке недостачу имущества на 1,93 млрд рублей. У большого числа заёмщиков отсутствовали кредитные договора.