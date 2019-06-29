nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Против экс-владельца Уралтрансбанка возбуждено дело за злоупотребление полномочиями

29 июня 2019, 07:00
Фото: ВКонтакте
В отношении бывшего руководства Уралтрансбанка Валерия Заводова возбудили дело. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

По данным временной администрации кредитного учреждения, он может быть причастен к выводу активов на сумму 1,4 млрд рублей. На данный момент АСВ руководит восстановлением банка.

Срок предварительного следствия продлен до 15 июля. В качестве потерпевшего значится Уралтрансбанк. Более того, АСВ усматривает признаки покушения на хищение денег путем предоставления заведомо недостоверных сведений.

ЦБ РФ в октябре прошлого года заподозрил вывод активов из кредитного учреждения в размере 1,4 млрд рублей. 20 декабря 2018 года кредитное учреждение признано банкротом. В конце марте 2019 года АСВ обнаружило в банке недостачу имущества на 1,93 млрд рублей​. У большого числа заёмщиков отсутствовали кредитные договора.

Материалы по теме
Бывшему владельцу банка «Югра» продлили арест. Он объявил о выплатах вкладчикам
#Новости#Банкротство#Банки#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25