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Больницам запретили покупать иностранные бинты, подгузники и эндопротезы

29 июня 2019, 10:27
Фото: pixabay.com
Правительство запретило больницам покупать иностранные бинты и подгузники. Решение подписал Дмитрий Медведев.

Государственным медучреждениям в процессе госзакупок следует отдавать предпочтение покупке отечественных изделий. В документе отмечено 14 позиций, по которым следует искать российских поставщиков марли, бинтов, стерильных повязок, медицинских масок, тампоны, подгузники, пеленки. Исключение – подгузники XS.

Изменения коснулись и медицинского оборудования: аппараты ИВЛ, ингаляции, эндопротезы, костыли, биохимические реагенты и смазки.

Отмечается, что на сегодняшний день аналоги указанных товаров производятся в необходимом количестве на территории РФ. Указанные изменения позволят укрепить внутренний рынок отечественных медицинских товаров и увеличить их производство в ближайшем времени.

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#Новости#Законодательство#Больницы#Александр Мязин#Общество
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