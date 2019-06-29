Больницам запретили покупать иностранные бинты, подгузники и эндопротезы

Государственным медучреждениям в процессе госзакупок следует отдавать предпочтение покупке отечественных изделий. В документе отмечено 14 позиций, по которым следует искать российских поставщиков марли, бинтов, стерильных повязок, медицинских масок, тампоны, подгузники, пеленки. Исключение – подгузники XS.
Изменения коснулись и медицинского оборудования: аппараты ИВЛ, ингаляции, эндопротезы, костыли, биохимические реагенты и смазки.
Отмечается, что на сегодняшний день аналоги указанных товаров производятся в необходимом количестве на территории РФ. Указанные изменения позволят укрепить внутренний рынок отечественных медицинских товаров и увеличить их производство в ближайшем времени.