Как экономить на покупке лекарств: тестируем интернет-аптеку

Все лекарства будут ждать вас в указанной аптеке 36 часов. А после получения смс, что «заказ подтвержден», вам не скажут «извините, этот товар только что закончился», потому что его никому не продадут кроме вас. Все покупки еще и в пакет сложат, если вы предварительно нажмете кнопочку «упаковать».