Как экономить на покупке лекарств: тестируем интернет-аптеку

Сразу спойлер – интернет-аптека это очень удобно! Буквально пять-семь кликов мышкой и все нужное у вас в корзине. Делаете заказ и, как только придет смс на ваш номер, что «Заказ № такой-то собран», идете и забираете его в стационарной аптеке.
Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 30.05.2018) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров» запрещает онлайн-продажу лекарств, а именно доставку их до потребителя. А сервисы, которые предоставляют услуги поиска и бронирования товара в конкретной аптеке – разрешены.
Сегодня тестируем интернет-аптеку сети Живика. У них самая большая сеть аптек в УрФО – более 360 точек.
В Тюмени Живика появилась в 2017 году, но по запросам пользователей в интернете уже одна из самых «популярных». Это и понятно: всегда проще выбрать лекарства на сайте аптеки, где есть удобный каталог, цены, инструкция по применению. Можно подобрать аналоги лекарств, забронировать по низкой цене, а потом купить в аптеке.
Теперь представьте, сколько времени ушло бы на беготню по разным аптекам и звонки в «справочную аптек»: пока выяснишь наличие нужных препаратов, пока узнаешь цены в аптеках. Онлайн поиск, резервирование и бронирование лекарств значительно экономит время.
Как пользоваться
Навигация сайта проста и интуитивно понятна любому. Совет номер раз – лучше сразу зарегистрироваться. У вас появится личный кабинет с логином и паролем для входа, а также будет сохраняться вся история заказов – это очень удобно для собственного контроля и когда потерял выписку от врача. Или нужен повторный заказ. Нажал «повторить» в личном кабинете и готово.
Важно, когда у интернет-аптеки есть не только виртуальный адрес, а настоящие «живые» аптеки с юридическим и фактическим адресами, лицензией, стационарными телефонами. Еще один признак порядочной аптеки – указание сроков годности товара на сайте. Большинство покупателей не обращают внимания на сроки годности, а это важно. Эту информацию «Живика» не скрывает, ее можно найти на сайте.
Дальше еще проще: навигация сайта понятна, выбираете свой город, по поиску находите требуемый товар, читаете подробное его описание, инструкцию, данные о производителе, сравниваете цены на лекарства и складываете в виртуальную корзину.
Есть удобные фильтры поиска. Это вам знакомо, если вы хоть раз заказывали технику или другие товары в интернет-магазине. Выбираете нужную категорию или раздел «показания», сортируете по цене или по алфавиту.
Ну и еще одна фишка – поиск по штрих-коду. Если у вас сохранилась упаковка и точно такое же лекарство нужно «повторить», то вбиваете в поиск цифры штрих-кода. Вуаля! Опять же, если есть личный кабинет в Живике, то все сохранится в истории заказов.
В мобильной версии все это тоже работает. Также можете бесплатно скачать приложение «Живика» на свой смартфон. Оно будет напоминать о приеме лекарств или сообщать о выгодных скидках.
Как забирать
Все лекарства будут ждать вас в указанной аптеке 36 часов. А после получения смс, что «заказ подтвержден», вам не скажут «извините, этот товар только что закончился», потому что его никому не продадут кроме вас. Все покупки еще и в пакет сложат, если вы предварительно нажмете кнопочку «упаковать».
Клиенту интернет-аптеки доступны все скидки и акции, которые действуют на текущий момент в выбранной аптеке, а на ряд товаров дополнительно предоставляется скидка до 2%. Причем без оформления заказа на сайте, цены на данный товар в аптеках могут быть без скидок. Резюме – заказывая через интернет, вы экономите на покупке лекарств.
В июне специальная акция в «Живике» - скидки до 30%. По акции можно будет купить компрессионный трикотаж, ингаляторы, глюкометры, косметику и ортопедическую продукцию.
Что важно
На сайте честно указывают срок годности препарата. Поэтому на «просрочку» по низкой цене нет шанса нарваться. Есть возможность подобрать альтернативные препараты с тем же действующим веществом, что может дать реальную экономию*. Все инструкции взяты из официальных источников.
*Обратите внимание, что перед принятием решения о замене лекарственного средства, необходимо проконсультироваться со специалистом.