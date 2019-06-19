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Как экономить на покупке лекарств: тестируем интернет-аптеку

19 июня 2019, 04:00
Сотрудники редакции тоже люди: иногда мы болеем и тогда бежим к врачам, а затем в аптеки. Еще совсем недавно покупка лекарств превращалась в квест «найди аптеку, где есть это лекарство или аналог и подешевле». Сейчас есть официальные сайты аптек, позволяющие весь поиск лекарств провести дома.
Сюжет
Тюмень

А уже в стационарной аптеке купить нужный товар. Садимся удобнее и тестируем один из них.

Сразу спойлер – интернет-аптека это очень удобно! Буквально пять-семь кликов мышкой и все нужное у вас в корзине. Делаете заказ и, как только придет смс на ваш номер, что «Заказ № такой-то собран», идете и забираете его в стационарной аптеке.

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 30.05.2018) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров» запрещает онлайн-продажу лекарств, а именно доставку их до потребителя. А сервисы, которые предоставляют услуги поиска и бронирования товара в конкретной аптеке – разрешены.

Сегодня тестируем интернет-аптеку сети Живика. У них самая большая сеть аптек в УрФО – более 360 точек.

В Тюмени Живика появилась в 2017 году, но по запросам пользователей в интернете уже одна из самых «популярных». Это и понятно: всегда проще выбрать лекарства на сайте аптеки, где есть удобный каталог, цены, инструкция по применению. Можно подобрать аналоги лекарств, забронировать по низкой цене, а потом купить в аптеке.

Теперь представьте, сколько времени ушло бы на беготню по разным аптекам и звонки в «справочную аптек»: пока выяснишь наличие нужных препаратов, пока узнаешь цены в аптеках. Онлайн поиск, резервирование и бронирование лекарств значительно экономит время.

Как пользоваться

Навигация сайта проста и интуитивно понятна любому. Совет номер раз – лучше сразу зарегистрироваться. У вас появится личный кабинет с логином и паролем для входа, а также будет сохраняться вся история заказов – это очень удобно для собственного контроля и когда потерял выписку от врача. Или нужен повторный заказ. Нажал «повторить» в личном кабинете и готово.

Важно, когда у интернет-аптеки есть не только виртуальный адрес, а настоящие «живые» аптеки с юридическим и фактическим адресами, лицензией, стационарными телефонами. Еще один признак порядочной аптеки – указание сроков годности товара на сайте. Большинство покупателей не обращают внимания на сроки годности, а это важно. Эту информацию «Живика» не скрывает, ее можно найти на сайте.

Дальше еще проще: навигация сайта понятна, выбираете свой город, по поиску находите требуемый товар, читаете подробное его описание, инструкцию, данные о производителе, сравниваете цены на лекарства и складываете в виртуальную корзину.

Есть удобные фильтры поиска. Это вам знакомо, если вы хоть раз заказывали технику или другие товары в интернет-магазине. Выбираете нужную категорию или раздел «показания», сортируете по цене или по алфавиту.

Ну и еще одна фишка – поиск по штрих-коду. Если у вас сохранилась упаковка и точно такое же лекарство нужно «повторить», то вбиваете в поиск цифры штрих-кода. Вуаля! Опять же, если есть личный кабинет в Живике, то все сохранится в истории заказов.

В мобильной версии все это тоже работает. Также можете бесплатно скачать приложение «Живика» на свой смартфон. Оно будет напоминать о приеме лекарств или сообщать о выгодных скидках.

Как забирать

Все лекарства будут ждать вас в указанной аптеке 36 часов. А после получения смс, что «заказ подтвержден», вам не скажут «извините, этот товар только что закончился», потому что его никому не продадут кроме вас. Все покупки еще и в пакет сложат, если вы предварительно нажмете кнопочку «упаковать».

Клиенту интернет-аптеки доступны все скидки и акции, которые действуют на текущий момент в выбранной аптеке, а на ряд товаров дополнительно предоставляется скидка до 2%. Причем без оформления заказа на сайте, цены на данный товар в аптеках могут быть без скидок. Резюме – заказывая через интернет, вы экономите на покупке лекарств.

Здесь смотрим, на что скидка

Что важно

На сайте честно указывают срок годности препарата. Поэтому на «просрочку» по низкой цене нет шанса нарваться. Есть возможность подобрать альтернативные препараты с тем же действующим веществом, что может дать реальную экономию*. Все инструкции взяты из официальных источников.

*Обратите внимание, что перед принятием решения о замене лекарственного средства, необходимо проконсультироваться со специалистом.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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