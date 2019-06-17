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Posted 17 июня 2019, 12:45

Published 17 июня 2019, 12:45

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Тюменские власти не согласовали митинг в поддержку Ивана Голунова

17 июня 2019, 12:45
Фото: «Медуза»
Тюменские власти не согласовали митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом «Нашему городу» сообщил активист Никита Кифорук.
Сюжет
Тюмень

В ответе от администрации города напоминалось, что целью мероприятия было «привлечение общественного внимания к уголовному делу, возбужденному в отношении журналиста Ивана Голунова; выражение требований о прекращений уголовного преследования Ивана Голунова; выражение поддержки Ивану Голунову; требование о необходимости проведения проверки всех фактов, указанных в расследованиях Ивана Голунова и проверки действий сотрудников полиции, осуществлявших его задержание…».

Председатель комитета по межнациональным отношениям Роман Малыгин в том же документе отметил, что уголовное преследование 11 июня было прекращено. В конце письма он внес предложение «об устранении несоответствия указанных в уведомлении целей и иных условий его проведения требованиям Федерального закона». И также предупредил, что организатор не может проводить митинг, так как мероприятие не согласовано.

Сам Никита Кифорук в разговоре с корреспондентом «Нашего города» назвал отказ «абсолютно незаконным».

«Мол, цель митинга неактуальна, т.к. Голунова освободили. То, что у нас заявлено порядка шести целей, комитет по межнациональным отношениям не смутило», – сказал Кифорук.

Он также добавил, что подал сегодня, 17 июня, иск в Центральный районный суд Тюмени с требованием признать решение администрации незаконным.

«Суд должен рассмотреть его до мероприятия», – уточнил собеседник.

Напомним, что активисты собирались провести митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова 23 июня.

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