Тюменские власти не согласовали митинг в поддержку Ивана Голунова

Posted 17 июня 2019, 12:45
Published 17 июня 2019, 12:45
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В ответе от администрации города напоминалось, что целью мероприятия было «привлечение общественного внимания к уголовному делу, возбужденному в отношении журналиста Ивана Голунова; выражение требований о прекращений уголовного преследования Ивана Голунова; выражение поддержки Ивану Голунову; требование о необходимости проведения проверки всех фактов, указанных в расследованиях Ивана Голунова и проверки действий сотрудников полиции, осуществлявших его задержание…».
Председатель комитета по межнациональным отношениям Роман Малыгин в том же документе отметил, что уголовное преследование 11 июня было прекращено. В конце письма он внес предложение «об устранении несоответствия указанных в уведомлении целей и иных условий его проведения требованиям Федерального закона». И также предупредил, что организатор не может проводить митинг, так как мероприятие не согласовано.
Сам Никита Кифорук в разговоре с корреспондентом «Нашего города» назвал отказ «абсолютно незаконным».
«Мол, цель митинга неактуальна, т.к. Голунова освободили. То, что у нас заявлено порядка шести целей, комитет по межнациональным отношениям не смутило», – сказал Кифорук.
Он также добавил, что подал сегодня, 17 июня, иск в Центральный районный суд Тюмени с требованием признать решение администрации незаконным.
«Суд должен рассмотреть его до мероприятия», – уточнил собеседник.
Напомним, что активисты собирались провести митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова 23 июня.