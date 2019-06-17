Тюменские власти не согласовали митинг в поддержку Ивана Голунова

Председатель комитета по межнациональным отношениям Роман Малыгин в том же документе отметил, что уголовное преследование 11 июня было прекращено. В конце письма он внес предложение «об устранении несоответствия указанных в уведомлении целей и иных условий его проведения требованиям Федерального закона». И также предупредил, что организатор не может проводить митинг, так как мероприятие не согласовано.