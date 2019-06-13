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В поселке Московском рабочий упал с крыши пятиэтажного дома

13 июня 2019, 06:17
Фото: Инцидент Тюмень
В пригороде Тюмени в поселке Московском 11 июня произошел несчастный случай. Мужчина на глазах у прохожих упал с крыши пятиэтажного дома.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, которые рассказали о произошедшем в тюменских группах в соцсетях, в поселке Московском на улице Бурлаки, 12 производились работы на крыше. Люди работали без страховки. В итоге один мужчина упал.

Эту информацию подтвердили в департаменте здравоохранения по Тюменской области и рассказали, что вызов на пульт дежурного поступил в 21:15. Бригада службы скорой помощи прибыла на место происшествия в 21:24.

У пострадавшего диагностировали неосложнённые переломы позвонка поясничного отдела и нескольких ребер. Врачи оценивают состояние мужчины как удовлетворительное. Он получает все необходимое лечение в полном объеме.

Также, по словам очевидцев, мужчина упал на кусты сирени, которые немного смягчили удар.

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