В поселке Московском рабочий упал с крыши пятиэтажного дома

По словам очевидцев, которые рассказали о произошедшем в тюменских группах в соцсетях, в поселке Московском на улице Бурлаки, 12 производились работы на крыше. Люди работали без страховки. В итоге один мужчина упал.
Эту информацию подтвердили в департаменте здравоохранения по Тюменской области и рассказали, что вызов на пульт дежурного поступил в 21:15. Бригада службы скорой помощи прибыла на место происшествия в 21:24.
У пострадавшего диагностировали неосложнённые переломы позвонка поясничного отдела и нескольких ребер. Врачи оценивают состояние мужчины как удовлетворительное. Он получает все необходимое лечение в полном объеме.
Также, по словам очевидцев, мужчина упал на кусты сирени, которые немного смягчили удар.