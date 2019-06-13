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Тюмень в этом году присоединится к масштабному велопробегу «Веломагистраль»

13 июня 2019, 04:45
Фото: pixabay.com
В этом году масштабный велопробег «Веломагистраль» пройдет сразу в шести городах страны. К Екатеринбургу присоединится Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь.
Сюжет
Тюмень

По словам организаторов велопробега, ежегодно он собирает тысячи людей, а его главная цель - показать всем, как может выглядеть здоровый и активный город, заявил руководитель МОО «Вело-Город» Константин Мочалов.

Тюменцы в рамках велопробега смогут проехать по одному из маршрутов, длина которых составит 50 и 70 километров. На протяжении всего пути будут расположены чек-поинты с водой. Велосипедисты могут ехать как в составе колонны, так и пройти все точки самостоятельно.

На финише все участники получат памятные сувениры от организаторов и партнеров мероприятия. Велопробег «Веломагистраль» пройдет в Тюмени 28 июля.

Принять участие в велопробеге может любой желающий.

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#Новости#Тюменская область#Велопробег#Тюмень#Наиль Каримов#Спорт
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