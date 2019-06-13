Тюмень в этом году присоединится к масштабному велопробегу «Веломагистраль»

По словам организаторов велопробега, ежегодно он собирает тысячи людей, а его главная цель - показать всем, как может выглядеть здоровый и активный город, заявил руководитель МОО «Вело-Город» Константин Мочалов.
Тюменцы в рамках велопробега смогут проехать по одному из маршрутов, длина которых составит 50 и 70 километров. На протяжении всего пути будут расположены чек-поинты с водой. Велосипедисты могут ехать как в составе колонны, так и пройти все точки самостоятельно.
На финише все участники получат памятные сувениры от организаторов и партнеров мероприятия. Велопробег «Веломагистраль» пройдет в Тюмени 28 июля.
Принять участие в велопробеге может любой желающий.