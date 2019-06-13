Тюмень в этом году присоединится к масштабному велопробегу «Веломагистраль»

Тюменцы в рамках велопробега смогут проехать по одному из маршрутов, длина которых составит 50 и 70 километров. На протяжении всего пути будут расположены чек-поинты с водой. Велосипедисты могут ехать как в составе колонны, так и пройти все точки самостоятельно.