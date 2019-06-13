Не компромисс, а счастье: семейные квартиры в квартале МОЁ с выгодой до 4%!

В этой квартире вам будет удобно и работать, и отдыхать. Просторная спальня родителей (14,3 м²) находится рядом с детской для малышей (11,7 м²). А еще одна комната — замыкает квартиру с другого края (14,3 м²). В ней созданы условия для комфортной жизни занятого студента или школьника: личная гардеробная, проход на лаунж-балкон (4,8 м²) и два шага до любого санузла — маленького (2,4 м²) или большого (4,5 м²). Окна квартиры выходят на восток и северо-восток.