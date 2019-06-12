ЦБ РФ и китайские банки активно скупают золото

По данным Bloomberg, золото на пике популярности среди мировых регуляторов за последние 50 лет. Помимо России за последние 6 месяцев увеличились объемы покупки драгметалла со стороны Китая. Это способствует уходу от долларовых активов. Ожидается, что до конца 2019 года инвесторы купят на биржах 150 млн унций золота.