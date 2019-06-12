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ЦБ РФ и китайские банки активно скупают золото

12 июня 2019, 09:13
Фото: pixabay.com
Эксперты отмечают, что ЦБ РФ скупает большую часть золота, которую производят российские предприятия. По мнению министра Силуанова, это верное решение.

Отмечается, что в условиях торговой войны надежность данного актива «понятна» и снижает геополитические риски. В 2018 году золотые резервы ЦБ выросли на 15%. Общая доля данных запасов составляет 18% от всех золотовалютных резервов. Это максимум за последние десятилетия.

Общий объем запасов составляет 68 млн тройских унций или почти 90 миллиардов долларов.

По данным Bloomberg, золото на пике популярности среди мировых регуляторов за последние 50 лет. Помимо России за последние 6 месяцев увеличились объемы покупки драгметалла со стороны Китая. Это способствует уходу от долларовых активов. Ожидается, что до конца 2019 года инвесторы купят на биржах 150 млн унций золота.

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#Новости#Золото#Банки#Александр Мязин#Экономика
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