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Россияне увеличили траты в недвижимость на Кипре на 40%

12 июня 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
Россияне всё чаще скупают недвижимость на Кипре. В первом квартале сумма сделок выросла сразу на 40%.

Специалисты предполагают, что это связанно с возможностью получения гражданства в стране. На данный момент для новым гражданам нужно вложить 2 млн евро. В 2017 году кипрское гражданство путем инвестиций получили 5 тыс. человек, из них почти четверть их России.

Среди наиболее популярных направлений скупки у россиян выделяет Лимасол и Пафос. В Ларнаке выходцы из РФ покупают не жильё, а офисы.

Частая покупка жилья иностранцами подталкивает вверх цены на квартиры и дома. В Лимасоле за 2018 год цены увеличились на 8,7%. Стоимость квадратного метра некоторых объектов может превышать 10 тыс. евро за квадратный метр.

По данным Центробанка, в 2018 году россияне потратили на покупку недвижимости за рубежом $1,2 млрд. Большая часть транзакций отправилась в Кипр.

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#Новости#Кипр#Недвижимость за границей#Недвижимость#Александр Мязин#Экономика
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