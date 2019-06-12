Россияне увеличили траты в недвижимость на Кипре на 40%

Специалисты предполагают, что это связанно с возможностью получения гражданства в стране. На данный момент для новым гражданам нужно вложить 2 млн евро. В 2017 году кипрское гражданство путем инвестиций получили 5 тыс. человек, из них почти четверть их России.
Среди наиболее популярных направлений скупки у россиян выделяет Лимасол и Пафос. В Ларнаке выходцы из РФ покупают не жильё, а офисы.
Частая покупка жилья иностранцами подталкивает вверх цены на квартиры и дома. В Лимасоле за 2018 год цены увеличились на 8,7%. Стоимость квадратного метра некоторых объектов может превышать 10 тыс. евро за квадратный метр.
По данным Центробанка, в 2018 году россияне потратили на покупку недвижимости за рубежом $1,2 млрд. Большая часть транзакций отправилась в Кипр.