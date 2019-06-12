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Многодетные семьи Тюменской области получили почти 550 земельных участков в 2019 году

12 июня 2019, 08:30
Фото: pixabay.com
С начала года в Тюменской области предоставлено около 550 земельных участков многодетным семьям.

Право на бесплатный участок имеют те, у кого трое детей. На учете находятся 13 тыс. семей из них 8 тыс. участки уже получили. Общая площадь объектов составляет 8,5 млн квадратных метров. Из них около 2,6 тыс. расположены в Тюмени, в Заводоуковске – 800,

Обеспеченность землей данной категории граждан составляет 60%. Ежегодно в Тюменской области новые участки получают 1,2 тыс. семей. Ожидается, что очередники могут рассчитывать на получение земли в течение 5 лет.

В Тюменской области многодетные семьи имеют специальные налоговые льготы. Речь идет о 40 тыс. человек. Специальные условия налогообложения предоставляются на основе данных ФНС. Им предоставляются дополнительные услуги: пособие на ребенка, ежемесячная выплата на третьего и последующих детей, адресная социальная помощь.

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#Новости#Семья#Земельные участки#Александр Мязин#Общество
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