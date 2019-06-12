Многодетные семьи Тюменской области получили почти 550 земельных участков в 2019 году

Право на бесплатный участок имеют те, у кого трое детей. На учете находятся 13 тыс. семей из них 8 тыс. участки уже получили. Общая площадь объектов составляет 8,5 млн квадратных метров. Из них около 2,6 тыс. расположены в Тюмени, в Заводоуковске – 800,