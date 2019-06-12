Большие отечественные автобусы стоят очень дорого

Журналисты отмечают, что руководители предприятия имеют определенные связи с чиновниками. Это позволяет получать новые заказы и повышать цены. «Бакулин Моторс групп» предлагала купить разработанный ими электробус, но чиновники Волгограда не захотели платить 30 млн рублей за транспортное средство. По их мнению, более реалистична стоимость таких автобусов в размере 10 млн.