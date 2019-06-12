Большие отечественные автобусы стоят очень дорого

Среди заказчиков новых транспортных средств числится даже Минпромторг. В прошлом году стоимость 1 единицы составила 6,5 млн рублей.
Между тем, местный «Ротор» отдал за новый «Волгобас» уже 14 млн рублей, а одно из бюджетных учреждений Тюменской области – 11 млн.
Журналисты отмечают, что руководители предприятия имеют определенные связи с чиновниками. Это позволяет получать новые заказы и повышать цены. «Бакулин Моторс групп» предлагала купить разработанный ими электробус, но чиновники Волгограда не захотели платить 30 млн рублей за транспортное средство. По их мнению, более реалистична стоимость таких автобусов в размере 10 млн.
Во Владимирской области решили закупить сразу 20 автобусов по высоким ценам, но вскоре выяснилось, что газомоторный транспорт частично неисправен и местные транспортники получили серьезные убытки.
В Тюменской области власти закупают современные автобусы за 9-10 млн рублей. Один из последних конкурсов – покупка 30 транспортных средств за 286 млн рублей. Для сравнения, новые МАЗ 103 стоят около 8 млн рублей. При крупных покупках цена будет ещё ниже.