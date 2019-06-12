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Большие отечественные автобусы стоят очень дорого

12 июня 2019, 06:00
Фото: Волгабас
В Волгограде действует завод, который выпускает автобусы «Волгабас». «Новые известия» отмечают, что российские автобусы получаются дорогостоящими.

Среди заказчиков новых транспортных средств числится даже Минпромторг. В прошлом году стоимость 1 единицы составила 6,5 млн рублей.

Между тем, местный «Ротор» отдал за новый «Волгобас» уже 14 млн рублей, а одно из бюджетных учреждений Тюменской области – 11 млн.

Журналисты отмечают, что руководители предприятия имеют определенные связи с чиновниками. Это позволяет получать новые заказы и повышать цены. «Бакулин Моторс групп» предлагала купить разработанный ими электробус, но чиновники Волгограда не захотели платить 30 млн рублей за транспортное средство. По их мнению, более реалистична стоимость таких автобусов в размере 10 млн.

Во Владимирской области решили закупить сразу 20 автобусов по высоким ценам, но вскоре выяснилось, что газомоторный транспорт частично неисправен и местные транспортники получили серьезные убытки.

В Тюменской области власти закупают современные автобусы за 9-10 млн рублей. Один из последних конкурсов – покупка 30 транспортных средств за 286 млн рублей. Для сравнения, новые МАЗ 103 стоят около 8 млн рублей. При крупных покупках цена будет ещё ниже.

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#Новости#Россия#Автобусы#Цены#Александр Мязин#Экономика
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