Замглавы ГИБДД Сургута отстранили от работы за нарушения и якобы оскорбления Путина

В качестве причины называется то, что он требовал от своих подчиненных выявления как можно больше административных правонарушений, сообщает издание znak.com. Кроме того, ставил невыполнимые, противоречащие действующему законодательству задачи. На это пожаловались сотрудники ОГИБДД по Сургуту.
Помимо этого Роман Кузовлев, по словам сотрудников ОГИБДД по Сургуту, ставил задачу каждому экипажу выявлять не менее 30 нарушений, а также выявлять нелегальных мигрантов и горожан, которые ходят по областной столице в нетрезвом виде.
Сотрудники ОГИБДД по Сургуту в качестве доказательств разместили в Сети видеозапись, где обо всем этом говорит Роман Кузовлев и называет президента России Вовочкой Путиным.
В настоящее время в деле разбирается СКР и МВД, а именно председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев, которых попросили вмешаться в ситуацию сотрудники ОГИБДД по Сургуту.
По их словам, они жаловались на Романа Кузовлева начальнику ОГИБДД майору полиции Чеурину и начальнику УМВД по Сургуту полковнику внутренней службы Бабушкину, однако в ответ они получили жесткий прессинг от того самого руководства.