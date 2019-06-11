Замглавы ГИБДД Сургута отстранили от работы за нарушения и якобы оскорбления Путина

В качестве причины называется то, что он требовал от своих подчиненных выявления как можно больше административных правонарушений, сообщает издание znak.com. Кроме того, ставил невыполнимые, противоречащие действующему законодательству задачи. На это пожаловались сотрудники ОГИБДД по Сургуту.