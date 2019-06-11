nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Замглавы ГИБДД Сургута отстранили от работы за нарушения и якобы оскорбления Путина

11 июня 2019, 06:40
Фото: pixabay.com
В Сургуте скандал – в ГИБДД города от работы на время проверки отстранили от служебных обязанностей заместителя начальника отдела Романа Кузовлева.

В качестве причины называется то, что он требовал от своих подчиненных выявления как можно больше административных правонарушений, сообщает издание znak.com. Кроме того, ставил невыполнимые, противоречащие действующему законодательству задачи. На это пожаловались сотрудники ОГИБДД по Сургуту.

Помимо этого Роман Кузовлев, по словам сотрудников ОГИБДД по Сургуту, ставил задачу каждому экипажу выявлять не менее 30 нарушений, а также выявлять нелегальных мигрантов и горожан, которые ходят по областной столице в нетрезвом виде.

Сотрудники ОГИБДД по Сургуту в качестве доказательств разместили в Сети видеозапись, где обо всем этом говорит Роман Кузовлев и называет президента России Вовочкой Путиным.

В настоящее время в деле разбирается СКР и МВД, а именно председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев, которых попросили вмешаться в ситуацию сотрудники ОГИБДД по Сургуту.

По их словам, они жаловались на Романа Кузовлева начальнику ОГИБДД майору полиции Чеурину и начальнику УМВД по Сургуту полковнику внутренней службы Бабушкину, однако в ответ они получили жесткий прессинг от того самого руководства.

Материалы по теме
Массовый сбой в базах данных ГИБДД по всей стране. Уже второй за год
#Новости#ГИБДД#Сургут#ХМАО - Югра#Югра#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25