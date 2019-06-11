В Тюмени 15 июня пройдут мотогонки. Вход для зрителей свободный

Соревнования пройдут в трёх категориях объёма двигателя до 65, 85 и 125 кубиков. Возраст участников от 7 до 45 лет. Принять участие в состязании смогут не профессиональные спортсмены. Для этого нужна соответствующая экипировка, полис от несчастных случаев и медсправку. В мероприятии будут участвовать тюменцы, спортсмены из Екатеринбурга, Шадринска и Омска.
Подобные соревнования проходили 16 и 17 февраля в Тюмени. Мотогонки на льду проходили в категории двигателей объемом 500 кубиков. Лучшие гонщики приняли участие в универсиаде в Красноярске.
В Тюмени есть карьер около воинской части, где любители данного вида спорта проводят тренировки.