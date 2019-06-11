У 60% заемщиков в РФ существуют проблемы с погашением долгов

Эксперты полагают, что около 30% данных заёмщиков не справляются с погашением обязательств и им нельзя давать кредиты. До 10% заёмщиков были вынуждены реструктуризировать взятые на себя обязательства, 14% не могут погасить проценты по кредитам. Почти 25% тратят на свои обязательства и оплату основных платежей до 75% доходов. Это приводит к экономии на питании и покупках одежды.