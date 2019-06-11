nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

У 60% заемщиков в РФ существуют проблемы с погашением долгов

11 июня 2019, 11:40
Фото: pixabay.com
Проблемные долги есть у 60% заёмщиков в РФ. Представители Всемирного банка и Роспотребнадзора произвели опрос жителей страны.

Эксперты полагают, что около 30% данных заёмщиков не справляются с погашением обязательств и им нельзя давать кредиты. До 10% заёмщиков были вынуждены реструктуризировать взятые на себя обязательства, 14% не могут погасить проценты по кредитам. Почти 25% тратят на свои обязательства и оплату основных платежей до 75% доходов. Это приводит к экономии на питании и покупках одежды.

Самый популярный у россиян – это потребительский кредит до 70 тыс. рублей на покупки в магазинах У 55% респондентов была отмечена высокая закредитованность.

Между тем, объем выданных россиянам кредитов значительно меньше, чем в странах ЕС, США и Китая. Потребителей останавливают высокие процентные ставки и недоверие к банковской системе.

Материалы по теме
В «тюменской матрешке» на 47% увеличился объем выданных ипотечных займов
#Новости#Россия#Займы и кредиты#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25