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Тюменцы собираются провести митинг в поддержку Ивана Голунова

11 июня 2019, 10:36
Фото: «Медуза»
Тюменцы 23 июня на Центральной площади собираются провести митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом «Нашему городу» сообщил активист Никита Кифорук.
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Тюмень

«Сегодня мы вместе с журналистами, политиками и активистами составили и подали уведомление о проведении митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Мы считаем, что уголовное дело против Голунова, как и дело Оюба Титиева, было сфабриковано из-за его профессиональной деятельности.

Попытка заткнуть Голунова — это попытка задушить всю Российскую журналистику.

«Отказ в проведении митинга будем расценивать как подавление свободы слова и нарушение прав граждан на проведение собраний», — рассказал «Нашему городу» сам Никита Кифорук.

В течение трех дней организаторы должны получить ответ.

Напомним, что Ивана Голунова полиция задержала 6 июня. Спустя два дня московский суд его отправил под домашний арест. Ему инкриминируют покушение на сбыт наркотиков. Якобы полицейские обнаружили при нем и в его квартире наркотики.

Сам журналист настаивает, что наркотики ему подбросили. Связывает он это со своей профессиональной деятельностью.

Инцидент с Иваном Голуновым вызвал общественный резонанс. В разных городах проходили пикеты в его поддержку.

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