Тюменцы собираются провести митинг в поддержку Ивана Голунова

«Сегодня мы вместе с журналистами, политиками и активистами составили и подали уведомление о проведении митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Мы считаем, что уголовное дело против Голунова, как и дело Оюба Титиева, было сфабриковано из-за его профессиональной деятельности.
Попытка заткнуть Голунова — это попытка задушить всю Российскую журналистику.
«Отказ в проведении митинга будем расценивать как подавление свободы слова и нарушение прав граждан на проведение собраний», — рассказал «Нашему городу» сам Никита Кифорук.
В течение трех дней организаторы должны получить ответ.
Напомним, что Ивана Голунова полиция задержала 6 июня. Спустя два дня московский суд его отправил под домашний арест. Ему инкриминируют покушение на сбыт наркотиков. Якобы полицейские обнаружили при нем и в его квартире наркотики.
Сам журналист настаивает, что наркотики ему подбросили. Связывает он это со своей профессиональной деятельностью.
Инцидент с Иваном Голуновым вызвал общественный резонанс. В разных городах проходили пикеты в его поддержку.