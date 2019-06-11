С населения России хотят снять еще 2 трлн рублей налогов

Новые цифры были озвучены Татьяной Голиковой. По её мнению, траты россиян на 13 трлн рублей больше, чем официальные доходы. Данная масса денег может представлять теневой доход жителей страны, за которые не уплачиваются налоги.
Почти 15 млн человек работают без выплаты социальных налогов. Ситуацию предлагается разрешить регистрацией самозанятого населения и уплаты в бюджет от 4 до 6% налогов. На данный момент их 102 тыс., а общий оборот составляет 7 млрд рублей.
Между тем, в 2018 году правительство потратило на полицию (2 трлн), чиновников (1 трлн) и скупку иностранной валюты (4 трлн). При этом отмечается профицит бюджета. Между тем, доходы граждан РФ падают уже несколько лет подряд.