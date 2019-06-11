Правительство Курганской области опровергло инициативу присоединения к ТО

В настоящий момент Курганская область занимает 75 место в рейтинге регионов по уровню доходов граждан. Данный показатель самый низкий в УрФО. Между тем, область готовится к подписанию соглашений с ЯНАО, ХМАО и Тюменью для развития экономических проектов и улучшения общей ситуации.