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Правительство Курганской области опровергло инициативу присоединения к ТО

11 июня 2019, 10:19
Фото: ВКонтакте
РБК сообщили, что Вадим Шумков выступил с инициативной объединения Тюменской и Курганской области. Изданию Муксун.fm в правительстве Курганской области опровергли данную информацию.
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Тюмень

Журналисты отмечают, что это может быть информационным вбросом перед выборами в сентябре 2019 года. Пресс-секретарь врио губернатора Павел Поперешниченко отметил, что подобных инициатив не исходило.

Информационные вбросы рассматриваем в контексте попыток расшатывания ситуации в регионе в период старта предвыборной кампании.пресс-секретарь врио губернатора Курганской области Павел Поперешниченко

В настоящий момент Курганская область занимает 75 место в рейтинге регионов по уровню доходов граждан. Данный показатель самый низкий в УрФО. Между тем, область готовится к подписанию соглашений с ЯНАО, ХМАО и Тюменью для развития экономических проектов и улучшения общей ситуации.

Вадим Шумков родился в Курганской области. С 2004 года занимал различные должности в правительстве Тюменского региона. В сферу его деятельности входило привлечение новых инвестиций и подписание соглашений.

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#Новости#Курганская область#Тюменская область#Соглашение#Политика#Тюмень#Александр Мязин
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