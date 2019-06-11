Правительство Курганской области опровергло инициативу присоединения к ТО

Журналисты отмечают, что это может быть информационным вбросом перед выборами в сентябре 2019 года. Пресс-секретарь врио губернатора Павел Поперешниченко отметил, что подобных инициатив не исходило.
Информационные вбросы рассматриваем в контексте попыток расшатывания ситуации в регионе в период старта предвыборной кампании.пресс-секретарь врио губернатора Курганской области Павел Поперешниченко
В настоящий момент Курганская область занимает 75 место в рейтинге регионов по уровню доходов граждан. Данный показатель самый низкий в УрФО. Между тем, область готовится к подписанию соглашений с ЯНАО, ХМАО и Тюменью для развития экономических проектов и улучшения общей ситуации.
Вадим Шумков родился в Курганской области. С 2004 года занимал различные должности в правительстве Тюменского региона. В сферу его деятельности входило привлечение новых инвестиций и подписание соглашений.