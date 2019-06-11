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Изготовители ракеты «Ангара» срывают сроки поставок на 3 - 12 месяцев

11 июня 2019, 12:33
Фото: Википедия
Специалисты омского филиала Центра Хруничева ПО «Полёт» остались без премий за май из-за срыва сроков по строительству ракеты-носителя «Ангара».

Данное решение вызвано снижением объёмов выработки на предприятии, которое не покрывает издержек за месяц.

Ранее дочерняя структура ПО «Полет» сорвала сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей «Ангара». Их необходимо было произвести в 2019 году. При этом недовыполнение планов по производству на заводе составляет от 3 до 12 месяцев.

С 2020 года в России прекратится использование ракет «Союз-ФГ». Далее начнутся испытания носителя «Союз МС». Ракеты «Ангара» будут запускать с 2023 года на космодроме «Восточный». На разработку данных ракет потрачено около 160 млрд рублей. За счет переезда производства в Омск и новой организации производства сборка «Ангары» должна была стать дешевле.

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#Новости#Производство#Поставки#Александр Мязин#Общество
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