Изготовители ракеты «Ангара» срывают сроки поставок на 3 - 12 месяцев

Ранее дочерняя структура ПО «Полет» сорвала сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей «Ангара». Их необходимо было произвести в 2019 году. При этом недовыполнение планов по производству на заводе составляет от 3 до 12 месяцев.