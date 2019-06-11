Горячая линия поможет решить проблемы с мусором в Тюменской области

По данным управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, в начале этого года в селе Бархатово Исетского района на свалке ТБО специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора обнаружили трупы телят, а также шкуры и головы других животных. Отмечается, что выбрасывание на свалки биологических отходов - это очень серьезное нарушение ветеринарно-санитарных правил, а также закона «О ветеринарии». Несмотря на внушительные штрафы, такие инциденты - не редкость. В апреле в Заводоуковском районе области специалисты в очередной раз обнаружили останки крупного рогатого скота на свалке ТБО.
В связи с опасностью подобных сбросов было принято решение открыть горячую линию. Теперь проблемы с незаконным и несанкционированным размещением отходов местные жители могут решить, позвонив по номеру 8 (800) 600-90-08. По телефону оперативно можно сообщить о стихийной свалке в природных зонах и о переполненных баках рядом с вашим домом. Также специалисты принимают жалобы об опасных отходах (ртутные термометры, медицинские отходы, автопокрышки, нефтепродукты, люминесцентные лампы и т.д.), незаконном сжигании или закапывании отходов и неприятном запахе.
При обращении необходимо будет сообщить имя и адрес проживания. Затем вас лично уведомят о решении по вашему заявлению.
Канал ликвидации нарушений запустил регулятор сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране — «Российский экологический оператор».
При наличии жалоб и вопросов звоните по номеру 8 (800) 600-90-08!