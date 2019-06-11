Горячая линия поможет решить проблемы с мусором в Тюменской области

По данным управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, в начале этого года в селе Бархатово Исетского района на свалке ТБО специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора обнаружили трупы телят, а также шкуры и головы других животных. Отмечается, что выбрасывание на свалки биологических отходов - это очень серьезное нарушение ветеринарно-санитарных правил, а также закона «О ветеринарии». Несмотря на внушительные штрафы, такие инциденты - не редкость. В апреле в Заводоуковском районе области специалисты в очередной раз обнаружили останки крупного рогатого скота на свалке ТБО.