Деньги есть. За пять месяцев 2019 года бюджет ЯНАО получил рекордные 128 млрд рублей

В части расходов бюджет ЯНАО за это время потратил 71 млрд рублей. Отмечается, что профинансированы все основные обязательства и госпрограммы. Кредиторская задолженность отсутствует. Органы местного самоуправления получили дополнительное финансирование для исполнения основных обязательств перед населением. Госдолг региона снизился на 0,7%. Объём муниципального долга по сравнению с началом года снизился на 67% и составил 27 млн рублей.