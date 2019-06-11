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Деньги есть. За пять месяцев 2019 года бюджет ЯНАО получил рекордные 128 млрд рублей

11 июня 2019, 10:53
Фото: pixabay.com
За первые 5 месяцев 2019 года объем доходов бюджета ЯНАО составил 128 млрд рублей, что на 38% выше прошлогодних показателей.
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Ямал

До 96% всех доходов окружного бюджета – это налог на прибыль организаций (53%), налога на имущество компаний (30%) и НДФЛ (13%). Основными плательщиками остаются предприятия ТЭК. Основные причины роста – высокие цены на энергоносители во всём мире.

В части расходов бюджет ЯНАО за это время потратил 71 млрд рублей. Отмечается, что профинансированы все основные обязательства и госпрограммы. Кредиторская задолженность отсутствует. Органы местного самоуправления получили дополнительное финансирование для исполнения основных обязательств перед населением. Госдолг региона снизился на 0,7%. Объём муниципального долга по сравнению с началом года снизился на 67% и составил 27 млн рублей.

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