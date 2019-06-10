Здание представительства ЯНАО в Тюмени нуждается в ремонте на 137 млн рублей

Исполнитель обязуется провести внутреннею и наружную отделку здания и капитальный ремонт. Строители произведут устройство полов, разместят новые кондиционеры, покрасят стены.
Желающие принять участие в конкурсе по отбору подрядчика могут предоставить необходимые для торгов документы до 12 июля. Все работы должны завершиться до конца августа. Представительство действует с 1992 года. На учете стоит свыше 7000 человек из ЯНАО и переехавших на территорию региона.
Представительство ЯНАО в регионе с 4 июня 2019 года принимает заявления для выделения путевок пенсионерам, которые проработали на Ямале 15 лет и живущие в Тюменской области и ранее не получавших подобные направления.