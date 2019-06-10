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Здание представительства ЯНАО в Тюмени нуждается в ремонте на 137 млн рублей

10 июня 2019, 12:28
Фото: pixabay.com
Здание представительства ЯНАО в городе Тюмени отремонтируют за 137 млн рублей. Контракт получит один из участников электронного аукциона.
Сюжет
Тюмень

Исполнитель обязуется провести внутреннею и наружную отделку здания и капитальный ремонт. Строители произведут устройство полов, разместят новые кондиционеры, покрасят стены.

Желающие принять участие в конкурсе по отбору подрядчика могут предоставить необходимые для торгов документы до 12 июля. Все работы должны завершиться до конца августа. Представительство действует с 1992 года. На учете стоит свыше 7000 человек из ЯНАО и переехавших на территорию региона.

Представительство ЯНАО в регионе с 4 июня 2019 года принимает заявления для выделения путевок пенсионерам, которые проработали на Ямале 15 лет и живущие в Тюменской области и ранее не получавших подобные направления.

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#Новости#Капитальный ремонт#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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