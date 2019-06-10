Здание представительства ЯНАО в Тюмени нуждается в ремонте на 137 млн рублей

Желающие принять участие в конкурсе по отбору подрядчика могут предоставить необходимые для торгов документы до 12 июля. Все работы должны завершиться до конца августа. Представительство действует с 1992 года. На учете стоит свыше 7000 человек из ЯНАО и переехавших на территорию региона.