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За попытку сбыта 100 пакетиков «синтетики» тюменец получил 7 лет

10 июня 2019, 14:23
Фото: pixabay.com
Житель Тюмени осужден на 7 лет за покушение на сбыт запрещенных веществ. Подозреваемый сознался в том, что везет 100 пакетиков синтетических наркотиков.
Сюжет
Тюмень

Сотрудники ГИБДД остановили машину Toyota Camry 15 ноября 2018 года. Предполагалась проверка документов. Между тем водитель транспортного средства нервничал, и полицейские решили досмотреть машину.

Позже молодой человек признался, что везет большую партию наркотиков. Его задержали в Тюмени на улице Станционной и отправили в УМВД.

В июне состоялось заседание суда, который оштрафовал дилера на 150 тыс. рублей и назначил ему 7 лет лишения свободы.

Большинство случаев задержания подозреваемых в распространении наркотиков относятся к ГИБДД. Тюменская область занимает 20-25 место в числе субъектов РФ по распространению запрещенных веществ на протяжении 5 лет.

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#Новости#ГИБДД#МВД#Наркотики#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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