За попытку сбыта 100 пакетиков «синтетики» тюменец получил 7 лет

Сотрудники ГИБДД остановили машину Toyota Camry 15 ноября 2018 года. Предполагалась проверка документов. Между тем водитель транспортного средства нервничал, и полицейские решили досмотреть машину.
Позже молодой человек признался, что везет большую партию наркотиков. Его задержали в Тюмени на улице Станционной и отправили в УМВД.
В июне состоялось заседание суда, который оштрафовал дилера на 150 тыс. рублей и назначил ему 7 лет лишения свободы.
Большинство случаев задержания подозреваемых в распространении наркотиков относятся к ГИБДД. Тюменская область занимает 20-25 место в числе субъектов РФ по распространению запрещенных веществ на протяжении 5 лет.