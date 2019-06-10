В Тюмени началась масштабная закупка техники для тушения лесных пожаров

«Сейчас с апреля поступило 46 единиц техники, в том числе автомобили повышенной проходимости, лесопатрульная техника, снегоболотоходы, трактора колесные, плуги для опашки. Вся новая техника российского производства. И сейчас обновление техники происходит по всей стране. Техника закупается на средства как федерального, так и регионального бюджетов. Сами регионы формируют свои потребности исходя из наших природных и климатических реалий. В частности, мы закупаем снегоболотоходы. Могу сказать, что такого объема финансирования не было как минимум последние пятнадцать лет», - уточнила пресс-секретарь регионального департамента лесного комплекса Анна Корнелюк.