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В Тюмени началась масштабная закупка техники для тушения лесных пожаров

10 июня 2019, 13:23
Фото: «Наш город»
Департамент лесного комплекса рапортует о заключении контрактов на поставку новой техники. На тюменскую авиабазу начали приходить внедорожники, снегоболотоходы, трактора, лесовозы. За последние пятнадцать лет такой масштабной закупки еще не было.
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Тюмень

Новый транспорт позволит проводить противопожарное обустройство территорий, строить лесные дороги, оперативно добираться до труднодоступных лесных участков и тушить лесные пожары.

Техника закупается в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Оснащение проводится в беспрецедентном объеме финансирования. Впервые предусмотрены средства на покупку лесопатрульной техники, уделено особое внимание повышению качества ухода за лесными культурами.

«Сейчас с апреля поступило 46 единиц техники, в том числе автомобили повышенной проходимости, лесопатрульная техника, снегоболотоходы, трактора колесные, плуги для опашки. Вся новая техника российского производства. И сейчас обновление техники происходит по всей стране. Техника закупается на средства как федерального, так и регионального бюджетов. Сами регионы формируют свои потребности исходя из наших природных и климатических реалий. В частности, мы закупаем снегоболотоходы. Могу сказать, что такого объема финансирования не было как минимум последние пятнадцать лет», - уточнила пресс-секретарь регионального департамента лесного комплекса Анна Корнелюк.

Объем финансирования составит 358,4 млн рублей за счет средств федерального и регионального бюджетов. В этом году запланировано заключение контрактов на покупку лесопожарной и лесохозяйственной техники на сумму 170 млн рублей.

В департаменте лесного комплекса также рассказали, что в настоящее время заключены контракты на поставку техники на сумму 126,6 млн рублей. Еще шесть аукционов на заключение договоров на сумму 31,1 млн рублей находятся на стадии приема заявок. Они объявлены на поставку девяти единиц лесопожарной техники: тягача, полуприцепа, автобуса и шести гусеничных тракторов.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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