Участок под комплексное освоение купили с превышением начальной цены в 22 раза

По его итогам участок, первоначальная цена которого составляла 9,8 млн рублей, был продан за рекордно большую за последние пару лет цену 220,6 млн рублей. При этом шаг аукциона составлял 295,7 тыс. рублей.
За участок, расположенный за объездной дорогой, в районе Московского тракта, соревновались компании, представляющие интересы сразу четырех крупных строительных магнатов. Это Александр Гайдуков (его проекты – ЖК «Звездный городок», «Европейский берег»), директор федерального девелопера «Талан» Константин Макаров (в Тюмени – «Интеллект-квартал»), Елена Низамова («Айвазовский», «Преображенский»), Дмитрий Андреев (4D Development и ее проекты «Клевер Парк», «Моё»).
Также в аукционе поучаствовал небольшой застройщик «СБК», ранее работавший в Тобольске и теперь зашедший в областную столицу с ЖК «Авиатор». Еще две небольшие компании не известны широкой публике. Это ООО «РемонтТоргСервис», занимающееся лесо- и строительными материалами и ООО «Атом», занимающаяся инженерными изысканиями и управлением проектами строительства.
Победителем стала компания Александра Гайдукова «Специализированный застройщик «К2», предложив цену в 220,7 млн рублей. Это в 22 раза выше, чем стартовая цена аукциона. Интересно, что предпоследним стало предложение именно неизвестной компании «Атом», поднявшей цену до 220,4 млн рублей.
Таким образом, средняя цена сделки за гектар составила 26 млн рублей. При этом, к примеру, в январе Фонд имущества Тюменской области продал право на аренду под комплексную застройку участок 5,3 Га в районе оз. Песьяное. Один гектар этой земли обошелся покупателю в 3,6 млн рублей.
Ранее участок за объездной был продан тюменской компании «Татстройинвест», заплатившей за него 177 млн рублей. Фирма не стала оплачивать аренду, в результате департамент имущественных отношений был вынужден подать в суд. Участок изъяли, а с компании взыскали 6 млн рублей за аренду. К слову, в день аукциона в нескольких местных телеграм-каналах появилась информация о шантаже его участников.
В свое время компании, принадлежащие Александру Гайдукову, работали под брендом «Снегири», теперь – «Страна Девелопмент». Компания отстроила жилые комплексы «На Минской», «Европейский берег», «Абсолют», «Снегири», «Звездный». Компания прославилась скандалом, связанным с сайтом «Европейского берега» и копированием информации о соседнем с ним «Европейским» Брусники на свой сайт.