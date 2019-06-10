Участок под комплексное освоение купили с превышением начальной цены в 22 раза

Ранее участок за объездной был продан тюменской компании «Татстройинвест», заплатившей за него 177 млн рублей. Фирма не стала оплачивать аренду, в результате департамент имущественных отношений был вынужден подать в суд. Участок изъяли, а с компании взыскали 6 млн рублей за аренду. К слову, в день аукциона в нескольких местных телеграм-каналах появилась информация о шантаже его участников.