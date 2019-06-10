У журналиста Голунова в анализах следов наркотиков не обнаружено

После исследований биологического материала у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, врачи следов наркотиков не нашли. Анализы изучались в химико-токсикологической лаборатории.
По словам нарколога, факт употребления наркотиков может быть установлен через клиническую оценку и лабораторные исследования, состоящие из двух этапов. Сначала делаются экспресс-тесты, и если они показывают наличие каких-то подозрительных веществ, то тогда материалы передают в химико-токсикологическую лабораторию.
Евгений Брюн обратил внимание на то, что результаты такого анализа имеют юридическую силу.
Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня, по версии правоохранителей у него были обнаружены наркотики. Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотических веществ. По решению суда он был отправлен на два месяца под домашний арест.
Сам Иван Голунов утверждает, что запрещенные вещества ему подкинули полицейские.