У журналиста Голунова в анализах следов наркотиков не обнаружено

По словам нарколога, факт употребления наркотиков может быть установлен через клиническую оценку и лабораторные исследования, состоящие из двух этапов. Сначала делаются экспресс-тесты, и если они показывают наличие каких-то подозрительных веществ, то тогда материалы передают в химико-токсикологическую лабораторию.