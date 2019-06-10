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У журналиста Голунова в анализах следов наркотиков не обнаружено

10 июня 2019, 06:55
Фото: со страницы в Facebook Ивана Голунова
С таким утверждением в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Сюжет
Тюмень

После исследований биологического материала у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, врачи следов наркотиков не нашли. Анализы изучались в химико-токсикологической лаборатории.

По словам нарколога, факт употребления наркотиков может быть установлен через клиническую оценку и лабораторные исследования, состоящие из двух этапов. Сначала делаются экспресс-тесты, и если они показывают наличие каких-то подозрительных веществ, то тогда материалы передают в химико-токсикологическую лабораторию.

Евгений Брюн обратил внимание на то, что результаты такого анализа имеют юридическую силу.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня, по версии правоохранителей у него были обнаружены наркотики. Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотических веществ. По решению суда он был отправлен на два месяца под домашний арест.

Сам Иван Голунов утверждает, что запрещенные вещества ему подкинули полицейские.

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