Тюменские компании выплатили более 458 млн рублей долгов по зарплате

В Тюменской области за первые пять месяцев этого года прокуроры выявили 2164 нарушения в сфере оплаты труда. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, за это время были погашены долги по зарплате в общей сумме более 458 млн рублей.

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