Тюменские компании выплатили более 458 млн рублей долгов по зарплате

В ведомстве уточняют, что для устранения было внесено 59 протестов, 182 представления, в суды направлено 1040 исков, объявлено 74 предостережения. К дисциплинарной ответственности было привлечено 108 лиц, а к административной – 127. Уголовных дел было возбуждено 31, из них 21 по материалам надзорного ведомства.
По данным оперативного мониторинга, на 1 июня 21 организация имеет долги по зарплате в общей сумме почти 102 млн рублей.
Более половины суммы задолженности приходится на 15 организаций, проходящих различные процедуры банкротства (АО Завод «Сибнефтегазмаш», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод», ЗАО «Тюменский строитель», ЗАО «Стройимпульс» и др.).