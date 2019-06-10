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Тюменские компании выплатили более 458 млн рублей долгов по зарплате

10 июня 2019, 09:34
Фото: pixabay.com
В Тюменской области за первые пять месяцев этого года прокуроры выявили 2164 нарушения в сфере оплаты труда. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, за это время были погашены долги по зарплате в общей сумме более 458 млн рублей.
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Тюмень

В ведомстве уточняют, что для устранения было внесено 59 протестов, 182 представления, в суды направлено 1040 исков, объявлено 74 предостережения. К дисциплинарной ответственности было привлечено 108 лиц, а к административной – 127. Уголовных дел было возбуждено 31, из них 21 по материалам надзорного ведомства.

По данным оперативного мониторинга, на 1 июня 21 организация имеет долги по зарплате в общей сумме почти 102 млн рублей.

Более половины суммы задолженности приходится на 15 организаций, проходящих различные процедуры банкротства (АО Завод «Сибнефтегазмаш», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод», ЗАО «Тюменский строитель», ЗАО «Стройимпульс» и др.).

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#Новости#Взыскание долгов#Долги по зарплате#Тюменская область#Долги#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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