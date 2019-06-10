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Сотрудница «Алросы» вынесла 500 алмазов на миллионы долларов. Ее арестовали СКР и ФСБ

10 июня 2019, 11:52
Фото: pixabay.com
СКР РФ заявили о задержании трёх человек, которые причастны к краже и сбыте алмазов из корпорации «Алроса» на миллионы долларов. 500 драгоценных камней вынесла сотрудница организации.

Елена Канунникова и ещё двое подельников были арестованы в начале июня с поличным. Они попытались украсть партию алмазов на 22 млн рублей. Далее у задержанных были произведены обыски. В результате оперативники нашли 500 алмазов и 11 бриллиантов. Общая сумма ущерба превысила $3 млн. Помимо драгоценных камней были обнаружены денежные средства в размере $2,5 млн и различные предметы роскоши. Содержимое располагалось в двух сейфах, которые обнаружили следователи.

В корпорации уточнили, что хищения производились через Единую сбытовую организацию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В компании проводится служебное расследование.

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#Новости#Хищения#СКР#Роскошь#Александр Мязин#Происшествия
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