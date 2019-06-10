Сотрудница «Алросы» вынесла 500 алмазов на миллионы долларов. Ее арестовали СКР и ФСБ

Елена Канунникова и ещё двое подельников были арестованы в начале июня с поличным. Они попытались украсть партию алмазов на 22 млн рублей. Далее у задержанных были произведены обыски. В результате оперативники нашли 500 алмазов и 11 бриллиантов. Общая сумма ущерба превысила $3 млн. Помимо драгоценных камней были обнаружены денежные средства в размере $2,5 млн и различные предметы роскоши. Содержимое располагалось в двух сейфах, которые обнаружили следователи.