Прокурор тоже ходил на концерт Face в Тюмени. Все прошло хорошо

На территории проведения музыкального мероприятия дежурили сотрудники МВД, которые следили за соблюдением возрастного ограничения 16+.
За несколько дней до концерта рэпера «Тюменский родительский комитет» сделал заявление, о пропаганде на его концертах запрещенных веществ и насилия. Их поддержал детский омбудсмен, предложив повысить порог для входа на концерт до 18+.
Руководители зала «Байконур» подтвердили, что их площадка получала предостережение. Концерт прошел без инцидентов и на нём присутствовал прокурор.
Активисты ТРК на протяжении 9 лет множество раз выступали с призывами запрета других мероприятий в городе.