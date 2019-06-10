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Прокурор тоже ходил на концерт Face в Тюмени. Все прошло хорошо

10 июня 2019, 11:25
Фото: pixabay.com
Тюменская прокуратура выписала предостережения в связи с концертом Face 1 июня. Их получили организации «Арт-лидер» 8 мая и «Небо Рекордс» — 31 мая. Мероприятие прошло спокойно и в рамках закона.
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Тюмень

На территории проведения музыкального мероприятия дежурили сотрудники МВД, которые следили за соблюдением возрастного ограничения 16+.

За несколько дней до концерта рэпера «Тюменский родительский комитет» сделал заявление, о пропаганде на его концертах запрещенных веществ и насилия. Их поддержал детский омбудсмен, предложив повысить порог для входа на концерт до 18+.

Руководители зала «Байконур» подтвердили, что их площадка получала предостережение. Концерт прошел без инцидентов и на нём присутствовал прокурор.

Активисты ТРК на протяжении 9 лет множество раз выступали с призывами запрета других мероприятий в городе.

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#Новости#Концерты#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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