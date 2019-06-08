«Роснефть» и правительство Тюменской области будут развивать промкластеры и кадры

Отмечается, что сотрудничество будет связанно в развитии минерально-сырьевой базы региона и финансировании нефтяных проектов. Более того, на данный момент корпорация нуждается в улучшении кадрового и научно-технического потенциала для организации работы месторождений и поиска минеральных ресурсов.
Представители «Роснефти» заметили, что одним из направлений работы станет взаимодействие в сфере охраны окружающей среды и развития инфраструктуры отдаленных поселений в регионе. На данный момент в Тюменской области работают крупные дочерние компании корпорации – «РН-Уватнефтегаз», «Тюменьнефтегаз» и «Соровскнефть».
ПМЭФ-2019 проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня. Участники мероприятия обсуждают проекты развития страны.