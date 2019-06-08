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Около 91 млн европейцев хотя бы раз пробовали наркотик. Потребление в ЕС растет

8 июня 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
«Европейский центр изучения наркотиков и зависимости» отмечает, что в странах ЕС увеличивается объем потребления запрещенных веществ.

По их данным, в Европе стабилизируется спрос на тяжелые наркотики, но увеличивается опасность от кокаина. Специалисты отмечают, что всё больший объем веществ производят внутри Еврозоны. Основными «производителями» выступают лаборатории в Нидерландах и Бельгии. Львиную долю метамфетамина делают в Чехии. Марихуана поступает из Марокко, но отмечается всё большая роль «местных производителей» из-за простоты выращивания.

Около 91 млн европейцев хотя бы раз пробовали запрещенные вещества, 18 млн употребляли кокаин.

Рост потребления отмечен в Дании, Голландии, Франции, Чехии, Испании и Италии – до 15% респондентов заявили о своём опыте потребления наркотиков.

В 2018 году 9,5 тыс. европейцев скончались от передозировки.

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#Новости#Исследования#Наркотики#Александр Мязин#Общество
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