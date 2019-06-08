Около 91 млн европейцев хотя бы раз пробовали наркотик. Потребление в ЕС растет

По их данным, в Европе стабилизируется спрос на тяжелые наркотики, но увеличивается опасность от кокаина. Специалисты отмечают, что всё больший объем веществ производят внутри Еврозоны. Основными «производителями» выступают лаборатории в Нидерландах и Бельгии. Львиную долю метамфетамина делают в Чехии. Марихуана поступает из Марокко, но отмечается всё большая роль «местных производителей» из-за простоты выращивания.