В Тюмени срубили сотни деревьев. Прокуратура возбудила уголовное дело

Заявление было передано в Тюменскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Специалисты провели проверку и выявили рубку на улице Ярославской. Всего срублено 400 клёнов, 100 тополей и пара берёз. Предполагается, что неизвестные произвели рубку 2-3 месяца назад без разрешительных документов.
4 июня прокуроры по данному факту возбудили уголовное дело. Отмечается, что вырубка леса совершена в крупном размере. Злоумышленникам может грозить крупный штраф или колония на срок до 7 лет.
В апреле под Тюменью срубили лесополосу на 120 деревьев. В ходе разбирательств выяснилось, что за них уплачена компенсация в размере 111 тыс. рублей и имеются документы на производство работ.