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В Тюмени срубили сотни деревьев. Прокуратура возбудила уголовное дело

7 июня 2019, 10:13
Фото: pixabay.com
Компания «УСТЭК» обратилась в департамент городского хозяйства города с заявлением о незаконной вырубке более 400 деревьев. Всё произошло на арендованной ими территории.
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Тюмень

Заявление было передано в Тюменскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Специалисты провели проверку и выявили рубку на улице Ярославской. Всего срублено 400 клёнов, 100 тополей и пара берёз. Предполагается, что неизвестные произвели рубку 2-3 месяца назад без разрешительных документов.

4 июня прокуроры по данному факту возбудили уголовное дело. Отмечается, что вырубка леса совершена в крупном размере. Злоумышленникам может грозить крупный штраф или колония на срок до 7 лет.

В апреле под Тюменью срубили лесополосу на 120 деревьев. В ходе разбирательств выяснилось, что за них уплачена компенсация в размере 111 тыс. рублей и имеются документы на производство работ.

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#Новости#Уголовное дело#Вырубка деревьев#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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