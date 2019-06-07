Тюменские девятиклассники улучшили результаты ОГЭ по русскому языку

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в этом году сразу две тюменские ученицы стали призерами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Он также добавил, что тюменцы ежегодно демонстрируют успехи в изучении литературы и русского языка.