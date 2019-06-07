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Тюменские девятиклассники улучшили результаты ОГЭ по русскому языку

7 июня 2019, 05:56
Фото: Администрация города Тюмени
Стали известны первые результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) среди девятиклассников в Тюменской области.
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Тюмень

Первый обязательный ОГЭ — по русскому языку, ученики писали 28 мая. Средний балл этого года - твердая четвёрка, что на 0,1 балла выше, чем в прошлом году, рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в этом году сразу две тюменские ученицы стали призерами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Он также добавил, что тюменцы ежегодно демонстрируют успехи в изучении литературы и русского языка.

Ученики 11 классов узнают свой результат основного государственного экзамена не позднее 20 июня. С 27 мая по 1 июля проходит основной период ЕГЭ. Школьники, которые не смогут присутствовать на экзамене в определенные расписанием даты, смогут сдать ЕГЭ в резервные дни.

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