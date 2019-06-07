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Тюменская область уступила первое место Москве в рейтинге инвестклимата

7 июня 2019, 07:43
Фото: Скриншот
Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата России за 2019 год. Такие данные привело Агентство стратегических инициатив (АСИ) сегодня, 7 июня, на ПМЭФ-2019.
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Тюмень

Регион потерял позиции по сравнению с 2018 годом. Так, в прошлом году Тюменская область возглавляла данный рейтинг. Но за год успела опуститься на две строчки. В 2017-м же году Тюменская область располагалась на шестом месте.

Аналогичная ситуация и у ХМАО. Если в прошлом году Югра занимала 14-ое место, то теперь – 17-ое.

Возглавила же рейтинг Москва, которая поднялась на одну позицию вверх по сравнению с 2018 годом. Следом за столицей страны расположилась Республика Татарстан.

На официальном сайте АСИ сообщается, что рейтинг оценивает усилия органов властей всех уровней в регионах по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Основная часть показателей формируется исходя из опросов региональных предпринимателей.

Пилотная проверка началась в 2014 году в 21 субъекте России.

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