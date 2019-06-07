Тюменская область уступила первое место Москве в рейтинге инвестклимата

Регион потерял позиции по сравнению с 2018 годом. Так, в прошлом году Тюменская область возглавляла данный рейтинг. Но за год успела опуститься на две строчки. В 2017-м же году Тюменская область располагалась на шестом месте.
Аналогичная ситуация и у ХМАО. Если в прошлом году Югра занимала 14-ое место, то теперь – 17-ое.
Возглавила же рейтинг Москва, которая поднялась на одну позицию вверх по сравнению с 2018 годом. Следом за столицей страны расположилась Республика Татарстан.
На официальном сайте АСИ сообщается, что рейтинг оценивает усилия органов властей всех уровней в регионах по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Основная часть показателей формируется исходя из опросов региональных предпринимателей.
Пилотная проверка началась в 2014 году в 21 субъекте России.