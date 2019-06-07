«Россети» проведут ребрендинг своим дочкам

По информации «Новых известий», с июня 2019 года все дочерние предприятия холдинга перейдут на использование в корпоративных и маркетинговых коммуникациях нового названия, содержащего торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку. Ребрендинг распространяется и на носители фирменного стиля.
В конце апреля текущего года Совет директоров компании «Россети» поддержал идею внедрения единой бренд-архитектуры. Предполагается поэтапно заменить фирменные элементы, когда окончится срок их эксплуатации. Инициатива будет реализована в рамках уже утвержденных бизнес-планов компаний. Она не подразумевает увеличение существующих бюджетов.
Глава «Россетей» Павел Ливинский рассказал, что холдинг работает в 80 субъектах РФ. Компания развивает сетевую инфраструктуру страны и управляет ею, регулярно увеличивая качество услуг и расширяя их список. Внедрение единой бренд-архитектуры – логичное решение на пути развития холдинга. Компания ответственна за качественное и бесперебойное питание городов, где живут люди, которые являются потребителями услуг «Россетей». Название этой компании должно быть одинаковым по всей стране, отметил Ливинский.