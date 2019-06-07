«Россети» проведут ребрендинг своим дочкам

Глава «Россетей» Павел Ливинский рассказал, что холдинг работает в 80 субъектах РФ. Компания развивает сетевую инфраструктуру страны и управляет ею, регулярно увеличивая качество услуг и расширяя их список. Внедрение единой бренд-архитектуры – логичное решение на пути развития холдинга. Компания ответственна за качественное и бесперебойное питание городов, где живут люди, которые являются потребителями услуг «Россетей». Название этой компании должно быть одинаковым по всей стране, отметил Ливинский.