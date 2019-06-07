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На ремонт тюменской набережной потратят почти 4 млн рублей

7 июня 2019, 05:39
Фото: pixabay.com
Муниципальное бюджетное учреждение «Тюменьгормост», которое занимается обслуживанием тюменской набережной, потратит на ее ремонт 3,6 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
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Тюмень

На эти деньги «Тюменьгормост» планирует купить более полутора тысяч плит гранита, а также блоки парапета, которые необходимы для ремонтных работ по восстановлению гранитного покрытия.

В администрации города Тюмени пояснили, что ремонт необходим в связи с разрушениями, которые возникли в результате локальных просадок, образующихся после весеннего паводка, также вследствие естественных разрушений, возникших в ходе эксплуатации.

В материалах к закупке сказано, что поставляемый товар должен быть изготовлен из гранита, совместимого по рисунку, цвету и типу с гранитом, которым отделана набережная. Кроме того, поставщик должен выдать гарантию качества товара на 12 месяцев.

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#Новости#Набережная тюмени#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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