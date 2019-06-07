На ремонт тюменской набережной потратят почти 4 млн рублей

На эти деньги «Тюменьгормост» планирует купить более полутора тысяч плит гранита, а также блоки парапета, которые необходимы для ремонтных работ по восстановлению гранитного покрытия.
В администрации города Тюмени пояснили, что ремонт необходим в связи с разрушениями, которые возникли в результате локальных просадок, образующихся после весеннего паводка, также вследствие естественных разрушений, возникших в ходе эксплуатации.
В материалах к закупке сказано, что поставляемый товар должен быть изготовлен из гранита, совместимого по рисунку, цвету и типу с гранитом, которым отделана набережная. Кроме того, поставщик должен выдать гарантию качества товара на 12 месяцев.