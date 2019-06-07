Минздрав отметил рост зарплат врачей, но в больницах России не хватает персонала

Несколько дней назад в Счётной палате заявили, что указы о росте заработной платы врачам не выполнены в 50 из 85 субъектах РФ. По данным Росстата, за 2018 год выплаты увеличились на 26%.
Скворцова отметила, что в данном докладе есть ошибки. В частности, увеличения выплат произошли для врачей, среднему персоналу во всех 85 регионах. Четыре региона имеют отклонения 5 - 10% по уровню зарплат младшего персонала.
Между тем в 2019 году федеральный бюджет на здравоохранение составит 459 млрд рублей. В 2018 было 479 млрд.
В России отмечается нехватка специалистов в медицинской общеобразовательной сфере. Эксперты отмечают, что это связанно прежде всего с низкими заработками сотрудников.