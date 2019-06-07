nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минздрав отметил рост зарплат врачей, но в больницах России не хватает персонала

7 июня 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Минздрав поспорил с чиновниками Счётной палаты о зарплатах медиков. По словам Скворцовой, «о срыве указа говорить вообще не приходится».

Несколько дней назад в Счётной палате заявили, что указы о росте заработной платы врачам не выполнены в 50 из 85 субъектах РФ. По данным Росстата, за 2018 год выплаты увеличились на 26%.

Скворцова отметила, что в данном докладе есть ошибки. В частности, увеличения выплат произошли для врачей, среднему персоналу во всех 85 регионах. Четыре региона имеют отклонения 5 - 10% по уровню зарплат младшего персонала.

Между тем в 2019 году федеральный бюджет на здравоохранение составит 459 млрд рублей. В 2018 было 479 млрд.

В России отмечается нехватка специалистов в медицинской общеобразовательной сфере. Эксперты отмечают, что это связанно прежде всего с низкими заработками сотрудников.

Материалы по теме
Минздрав заявил о росте зарплат врачей на 32% за 2018 год
#Новости#Врачи#Зарплаты#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25