Для муниципальных телеканалов появится бесплатная 22-я кнопка. Закон подписал Путин

В соответствии с новым законом, общедоступные каналы будут выбираться из числа тех, кто содержит не менее 75% национальной продукции СМИ, а 20% времени вещания посвящается местным новостям и телепрограммам. Между тем, в каждом субъекте России можно выбрать только 1 подобный телеканал.