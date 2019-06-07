Для муниципальных телеканалов появится бесплатная 22-я кнопка. Закон подписал Путин

В соответствии с новым законом, общедоступные каналы будут выбираться из числа тех, кто содержит не менее 75% национальной продукции СМИ, а 20% времени вещания посвящается местным новостям и телепрограммам. Между тем, в каждом субъекте России можно выбрать только 1 подобный телеканал.
Минкомсвязь получает полномочия устанавливать порядок приема сигналов данных телеканалов. Специалисты предполагают, что данное изменение в законодательстве позволит получить доступ к бесплатной и значимой для конкретного региона информации.
Тюменская область с 15 апреля перешла на цифровое телевидение. В регионе перестал работать аналоговый сигнал. Около 600 волонтеров помогают тюменцам настроить работу телевизоров в новых условиях.