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Для муниципальных телеканалов появится бесплатная 22-я кнопка. Закон подписал Путин

7 июня 2019, 12:36
Фото: pixabay.com
Глава государства распорядился бесплатно зафиксировать на 22-й позиции муниципальные телеканалы в сетях кабельного вещания. Это позволит улучшить возможности перехода на цифровое телевидение в стране.

В соответствии с новым законом, общедоступные каналы будут выбираться из числа тех, кто содержит не менее 75% национальной продукции СМИ, а 20% времени вещания посвящается местным новостям и телепрограммам. Между тем, в каждом субъекте России можно выбрать только 1 подобный телеканал.

Минкомсвязь получает полномочия устанавливать порядок приема сигналов данных телеканалов. Специалисты предполагают, что данное изменение в законодательстве позволит получить доступ к бесплатной и значимой для конкретного региона информации.

Тюменская область с 15 апреля перешла на цифровое телевидение. В регионе перестал работать аналоговый сигнал. Около 600 волонтеров помогают тюменцам настроить работу телевизоров в новых условиях.

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