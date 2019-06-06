Замначальника тюменского УФСИН отделался двумя годами условно

Однако в лечебном исправительном учреждении не было условий и специалистов для разведения кур. Для создания видимости исполнения контрактов по указанию подсудимого ЛИУ с одной из предпринимательниц заключило контракты на поставки цыплят, кур-несушек и комбикорма. Фактически она поставляла яйца и мясо кур, которые покупала на птицефабриках. Однако выполнить в полном объеме государственный контракт ЛИУ №19 так и не смогло, в результате чего УФСИН недополучило 21,5 тонну мяса на сумму более 2,3 млн. рублей.