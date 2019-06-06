Замначальника тюменского УФСИН отделался двумя годами условно

В марте 2017 года подсудимый дал незаконное указание врио начальника лечебного исправительного учреждения №19 заключить с региональным УФСИН два государственных контракта. В учреждение должны были поставить более 850 тыс. яиц и 50 тонн мяса кур для уголовно-исполнительной системы.
Однако в лечебном исправительном учреждении не было условий и специалистов для разведения кур. Для создания видимости исполнения контрактов по указанию подсудимого ЛИУ с одной из предпринимательниц заключило контракты на поставки цыплят, кур-несушек и комбикорма. Фактически она поставляла яйца и мясо кур, которые покупала на птицефабриках. Однако выполнить в полном объеме государственный контракт ЛИУ №19 так и не смогло, в результате чего УФСИН недополучило 21,5 тонну мяса на сумму более 2,3 млн. рублей.
Кроме того подсудимый, ранее занимая должность начальника ЛИУ №19, несколько раз привлекал двух осужденных для ремонта системы водоснабжения, облагораживания территории и текущего ремонта своего дачного дома и построек.
Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Тюменской области. Подсудимый признал вину.
Суд назначил бывшему первому заместителю начальника УФСИН два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. К тому же, лишил его на два года права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий.
Предпринимательница находится под следствием. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве.