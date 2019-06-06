nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Замначальника тюменского УФСИН отделался двумя годами условно

6 июня 2019, 06:30
Фото: pixabay.com
Калининский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему первому заместителю начальника УФСИН России по Тюменской области. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.
Сюжет
Тюмень

В марте 2017 года подсудимый дал незаконное указание врио начальника лечебного исправительного учреждения №19 заключить с региональным УФСИН два государственных контракта. В учреждение должны были поставить более 850 тыс. яиц и 50 тонн мяса кур для уголовно-исполнительной системы.

Однако в лечебном исправительном учреждении не было условий и специалистов для разведения кур. Для создания видимости исполнения контрактов по указанию подсудимого ЛИУ с одной из предпринимательниц заключило контракты на поставки цыплят, кур-несушек и комбикорма. Фактически она поставляла яйца и мясо кур, которые покупала на птицефабриках. Однако выполнить в полном объеме государственный контракт ЛИУ №19 так и не смогло, в результате чего УФСИН недополучило 21,5 тонну мяса на сумму более 2,3 млн. рублей.

Кроме того подсудимый, ранее занимая должность начальника ЛИУ №19, несколько раз привлекал двух осужденных для ремонта системы водоснабжения, облагораживания территории и текущего ремонта своего дачного дома и построек.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Тюменской области. Подсудимый признал вину.

Суд назначил бывшему первому заместителю начальника УФСИН два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. К тому же, лишил его на два года права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий.

Предпринимательница находится под следствием. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве.

Материалы по теме
Суды в России выносят только 0,25% оправдательных приговоров. В Европе 20%Тюменского подчиненного Собянина приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима
#Новости#Прокуратура#УФСИН#Суды#Тюменская область#Тюмень#Вадим Квасюк#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25