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Врачи напоминают о проблемах при резком снижении веса «на лето»

6 июня 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Медики предостерегают россиян от резкого изменения в питании для снижения лишнего веса. «Похудеть к лету» может стоить человеку здоровой работы внутренних органов.

При резком голодании режим работы организма перестраивается. Через некоторое время, когда человек отправляется в отпуск и ест всё что хочет, желудку становится сложно работать. Это увеличивает отложение жира в организме.

Диетологи предупреждают, что лишний вес, набранный после диет сложно вывести из организма. Активный отдых на пляже и купания отчасти решают эту проблемы. Если не хочется себе отказывать во вкусной пище – рекомендуется растянуть потребление во времени и есть маленькими кусочками.

За последние 8 лет в России выросло число людей с излишним весом. До 14% мужчин и 26% женщин отмечают проблемы с перееданием.

Тюменская область входит в ТОП-10 регионов с большим количеством граждан страдающих ожирением.

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