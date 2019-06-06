Врачи напоминают о проблемах при резком снижении веса «на лето»

При резком голодании режим работы организма перестраивается. Через некоторое время, когда человек отправляется в отпуск и ест всё что хочет, желудку становится сложно работать. Это увеличивает отложение жира в организме.
Диетологи предупреждают, что лишний вес, набранный после диет сложно вывести из организма. Активный отдых на пляже и купания отчасти решают эту проблемы. Если не хочется себе отказывать во вкусной пище – рекомендуется растянуть потребление во времени и есть маленькими кусочками.
За последние 8 лет в России выросло число людей с излишним весом. До 14% мужчин и 26% женщин отмечают проблемы с перееданием.
Тюменская область входит в ТОП-10 регионов с большим количеством граждан страдающих ожирением.